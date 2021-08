Shareholder Value Beteiligungen AG berichtet über das erste Halbjahr 2021

Die Shareholder Value Beteiligungen AG (ISIN: DE000A168205, WKN: A16820) erzielte nach vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr 2021 einen Periodenüberschuss in Höhe von 17.517 TEUR (Vorjahr: -657 TEUR).

Kursgewinne wurden im Halbjahr 2021 in Höhe von 10.205 TEUR (Vorjahr: 3.210 TEUR) realisiert, Abschreibungen in Höhe von 70 TEUR (Vorjahr: 3.923 TEUR) und Zuschreibungen in Höhe von 6.790 TEUR (Vorjahr: 209 TEUR) vorgenommen.

Es handelt sich jeweils um vorläufige Zahlen. Der Halbjahresbericht wird nicht durch den Abschlussprüfer geprüft.

Die Höhe des Halbjahresüberschusses / -fehlbetrages hängt bei der Shareholder Value Beteiligungen AG, als einer nach HGB bilanzierenden Beteiligungsgesellschaft, ganz wesentlich davon ab, in welchem Umfang im jeweiligen Geschäftsjahr Gewinne durch Beteiligungsveräußerungen realisiert worden sind und/oder Abschreibungen auf Wertpapiere vorgenommen wurden.

Der vollständige Halbjahresbericht 2021 wird im Laufe des Augusts auf der Unternehmenswebsite https://svb-ag.de sowie der deutschen Börse veröffentlicht.

Frankfurt, 16.08.2021

Der Vorstand

