PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Montag ihre vor dem Wochenende begonnene Erholung fortgesetzt. Signale für eine nachlassende Konjunkturdynamik angesichts rasant steigender Corona-Infektionszahlen bremsten indes die Kaufbereitschaft von Schnäppchenjägern.

Gegen Mittag behauptete der anfangs stärkere EuroStoxx 50 ein Plus von 0,46 Prozent auf 4166,51 Punkte. In der vergangenen Woche war es für den Leitindex der Euozone per saldo um knapp zwei Prozent bergab gegangen. Der französische Cac 40 erholte sich am Montag um weitere 0,70 Prozent auf 6672,51 Punkte und der britische FTSE 100 gewann 0,44 Prozent auf 7119,28 Zähler.