Wien (APA-ots) - techbold startet mit einer Emission junger Aktien für Kunden, Mitarbeiter und private Investoren. Der erfolgreiche Full Service-Anbieter von IT-Lösungen und IT-Dienstleistungen hat sich am Markt etabliert und ermöglicht interessierten Investoren durch eine Beteiligung als Aktionäre, an der Strategie des anorganischen Wachstums direkt teilzuhaben.



Das österreichische IT-Unternehmen techbold hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2015 zu einem der am schnellsten wachsenden Full Service IT-Unternehmen in Österreich entwickelt. Mittlerweile betreut techbold die IT-Infrastrukturen von über 350 Unternehmen aus 23 Branchen in 4 europäischen Ländern. Angefangen bei großen Schulen, der Wiener Rechtsanwaltskammer, über die Amerikanische Handelskammer bis zu einem der modernsten Tiernahrungsproduzenten in Europa. Aber auch viele renommierte Finanzunternehmen, Rechtsanwalts- und Steuerberatungskanzleien zählen zum Kundenkreis.