Lift Days von Ankorstore kommen zum dritten Jahr in Folge mit großen Angeboten nach Deutschland

- Die dritten Lift Days von Ankorstore (20.-27. September) verschaffen Marken

und Einzelhändler:innen den entscheidenden Vorsprung für die Saison.

- Eine außergewöhnliche Woche für Einzelhändler:innen, um ihre Regale

aufzufüllen und sich auf die Weihnachtszeit vorzubereiten.

- Marken können neuen Einzelhändler:innen 200 Euro Rabatt auf Bestellungen ab

300 Euro anbieten und sind für über 100.000 bestehende Boutiquen in ganz

Europa sichtbar.



Der kuratierte Marktplatz Ankorstore, der unabhängige Marken mit lokalen

Einzelhändler:innen zusammen bringt, kündigt die Rückkehr seiner Lift Days an:

Vom 20. bis 27. September bieten bis zu 9.000 Marken und Einzelhändler:innen

attraktive Angebote für die bevorstehende Weihnachtssaison an, um damit ihr

Geschäft und den Umsatz zu vergrößern.





Bereits seit 2020 gibt es die Lift Days von Ankorstore. Die bevorstehende dritteAktion unterstützt Einzelhändler:innen und Marken während der Vorbereitungen aufdie Weihnachtszeit: Eine Woche lang können Einzelhändler:innen ihre Produkte aus23 europäischen Ländern zu vergünstigten Preisen anbieten.Mithilfe der Lift Days erhalten Marken die Möglichkeit, sich bei über 100.000Boutiquen in ganz Europa zu bewerben und mit einem Klick ein neuesHändler:innennetz aufzubauen. Darüber hinaus können sie bis zu 80% neueKundinnen und Kunden gewinnen sowie das 10-fache ihres durchschnittlichenmonatlichen Absatzes und Umsatzes generieren.Neuen Händler:innen bietet Ankorstore im ersten Jahr 200 Euro Rabatt auf eineMindestbestellung von 300 Euro sowie einen kostenlosen Versand an. Die Lift Dayssind die Gelegenheit für Einzelhändler:innen, Marken zu entdecken und aus einerbreiten Angebotsauswahl zahlreiche Produkte einzukaufen. Ankorstore entschädigtzudem Händler:innen bis zum 30. September für 100% der Zollgebühren, welche beiBestellungen aus Großbritannien anfallen können.Torge Kahl, Co-Founder von Die Stadtgärtner, kommentiert: "Wir haben während derLift Days 2020 mehr als 100 Aufträge erhalten - ein tolles Ergebnis für uns.Ankorstore hat für uns und unsere Kundinnen und Kunden einwandfrei funktioniertund wir freuen uns auf die nächste Ausgabe diesen Monat."Pierre-Louis Lacoste, Co-Founder von Ankorstore, fasst zusammen: "Die Lift Daysvon Ankorstore sind auf dem besten Weg, sich zu einem unverzichtbaren Event fürB2B-Unternehmen in ganz Europa zu entwickeln. Sie bieten zahlreichenEinzelhändler:innen und Marken eine hervorragende Möglichkeit, sich zu vernetzenund vor der Weihnachtszeit lukrative Geschäfte zu machen. Während der Lift Dayswird bis zu alle 90 Sekunden eine neue Bestellung aufgegeben. Die Lift Days sindeine ideale und effiziente Lösung für einen unbegrenzten Austausch zwischenGeschäftspartner:innen, der den Erfolg des unabhängigen europäischenEinzelhandels fördern wird."Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite (https://de.ankorstore.com/)des MarktplatzesÜber AnkorstoreAnkorstore (https://de.ankorstore.com/) ist ein kuratierter Marktplatz, derunabhängige Marken mit den beliebtesten lokalen Einzelhändler:innen verbindet.Der Marktplatz bietet Einzelhändler:innen die Werkzeuge und Bedingungen, um ihrGeschäft auszubauen, zu verwalten und ermöglicht es Marken, ihrGroßhandelsgeschäft in ganz Europa aufzubauen. Ankorstore wurde im November 2019von vier französischen E-Commerce-Unternehmern gegründet: Pierre-Louis Lacoste(ehemaliger Country Manager von Etsy), Nicolas d'Audiffret und Nicolas Cohen(Gründer von A Little Market) und Mathieu Alengrin (ehemaliger Head Engineer beiVestiaire Collective). Das Unternehmen hat Büros in Paris, Düsseldorf, London,Amsterdam und Stockholm.Hinweise an die Redaktionen:Die Teilnahme an den Ankorstore Lift Days ist für alle Einzelhändler:innenkostenlos. Marken können sich vor den Lift Days auf der Ankorstore-Plattform(https://de.ankorstore.com/) registrieren, um mit mehr als 100.000Einzelhändler:innen aus ganz Europa in Kontakt zu treten.Ankorstore hat die Lift Days im Jahr 2020 mit dem Ziel ins Leben gerufen, seineCommunity aufgrund fehlender traditioneller Messen zusammenzubringen und denMarkt zu vergrößern. Aufgrund der anhaltenden Herausforderungen bei derTeilnahme an persönlichen Veranstaltungen in ganz Europa spielen die Lift Daysdaher weiterhin eine wichtige Rolle.Pressekontakt:Jakob Huth I mailto:jakob.huth@tonka-pr.com I +49.30.403647.609Sophia Müller I mailto:sophia.mueller@tonka-pr.com I +49.30.403647.603Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/141879/5015545OTS: Ankorstore