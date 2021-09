Disclaimer

Xiaomi, Troilus Gold, Merck KGaA- Erstklassige Entwicklungen Starke Zuwächse sah man zuletzt bei den Verbraucher- und Erzeugerpreisen in Deutschland und Europa. So erreichte die Inflation im August in Deutschland den höchsten Stand seit fast 28 Jahren und ist kurz vor dem Durchbruch der 4%-Marke. Im Gegensatz …