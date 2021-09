DGAP-News: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad beteiligt sich an MODIFI 14.09.2021 / 09:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, 14. September 2021 - Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5) investiert einen hohen einstelligen Millionenbetrag in MODIFI. Neben Heliad beteiligen sich Neva, der Venture Capital Arm der italienischen Großbank Intesa San Paolo, sowie bestehende Investoren, u.a. Global Founders Capital, Maersk Growth und Picus Capital signifikant an der Runde. MODIFI ist die einzige digitale Handelsfinanzierungsplattform für KMUs, die sich über die drei großen Handelsregionen Europa, Asien und Nordamerika erstreckt - ein Cluster, das etwa 80 Prozent der weltweiten Importe und Exporte umfasst. Die Plattform bietet KMUs einfache, digitale Lösungen, um ihren Handel zu finanzieren, sie vor Ausfallrisiken zu schützen und ihre Sendungen einfach zu verfolgen und zu verwalten. Die neue Finanzierungsrunde wird umfangreiche Erweiterungen der Plattform ermöglichen, wodurch ein globaler Handelsmanagement-Hub geschaffen wird. MODIFI-Kunden können dann zentral auf der Plattform alle handelsbezogenen Aktivitäten erledigen. Dazu gehören unter anderem die Suche nach neuen Handelspartnern und das Management von Fremdwährungsrisiken.

"MODIFI ist in den letzten Jahren nicht nur im Geschäft und in der Reichweite gewachsen, sondern auch in seinem Ansatz, systemische Probleme im Welthandel anzugehen. Wir freuen uns sehr, das herausragende Team um Nelson Holzner, Sven Brauer und Jan Wehrs auf ihrem Weg zur führenden Handelsfinanzierungs- und Managementplattform für den Mittelstand zu unterstützen. KMUs bilden das Rückgrat der lokalen Wirtschaft. Es ist wichtig, dass wir ihnen helfen, zu wachsen und erfolgreich zu sein.", erläutert Falk Schäfers, CEO von Heliad.