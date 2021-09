Das revolutionäre Mundgesundheitsunternehmen vVARDIS kündigt eine Partnerschaft mit CareQuest Innovation Partners an, mit dem Ziel, transformative, bohrerfreie Technologien einzuführen, die dazu beitragen, Karies bei zukünftigen Medicaid-Patienten zu bese

NEW YORK, 16. September 2021 /PRNewswire/ -- Heute gab vVARDIS , das revolutionäre Mundgesundheitsunternehmen, das einen Wandel in der Mundpflege und Zahnmedizin herbeiführt, eine nationale Partnerschaft mit CareQuest Innovation Partners bekannt, die darauf abzielt, die patentierten bohrerfreien Technologien von vVARDIS, die zur Beseitigung von Karies beitragen, der wachsenden, aber unterversorgten Medicaid-Mitglieder zugänglich zu machen.

Im Rahmen dieser neuen Partnerschaft führt vVARDIS eine Pilotstudie über die professionelle Qualitätsbehandlung in bestimmten Zahnarztpraxen durch, die dem CareQuest Institute for Oral Health (CareQuest Institute) angeschlossen sind, und möchte nach deren Abschluss den Zugang zur Behandlung für unterversorgte und Medicaid-Mitglieder erweitern. Darüber hinaus werden vVARDIS und die gemeinnützige Muttergesellschaft von CareQuest Innovation Partner, das CareQuest Institute, verschiedene philanthropische Aktivitäten ins Leben rufen und finanzieren, darunter Bildungsprogramme für Patienten und zahnmedizinisches Fachpersonal zur Verbesserung der Mundgesundheit und der Zahnmedizin für historisch marginalisierte Bevölkerungsgruppen. CareQuest Innovation Partners ist eine gewinnorientierte Tochtergesellschaft des CareQuest Institute for Oral Health, die sich auf Innovationsförderung und Impact Investing konzentriert.

„Die Seele von vVARDIS ist der Service und die Sicherstellung, dass die Welt Zugang zu qualitativ hochwertiger Mundpflege hat. Eine gute Mundgesundheit ist entscheidend für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden, und viel zu viele einkommensschwache Familien und Kinder haben keinen Zugang zu einer qualitativ hochwertigen zahnärztlichen Versorgung, geschweige denn zu den modernsten Technologien, um ihren Mund und Körper gesund zu erhalten. Wir sind stolz darauf, mit CareQuest Innovation Partners zusammenzuarbeiten, um die Mundgesundheitsversorgung und die Ergebnisse für die Medicaid-Mitglieder zu verbessern, zu der derzeit mehr als 37 Millionen Kinder gehören", so Haleh und Golnar Abivardi, die Gründer von vVARDIS.