BioNTech: Diese Nachricht lässt den Kurs explodieren! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 17.09.2021, 08:45 | 75 | 0 17.09.2021, 08:45 | Foto: www.anlegerverlag.de Was für eine hochdramatische Woche für den Impfstoff-Giganten BioNTech. Am Montag tickerte die Nachricht rein, dass eine Expertenkommission nach “derzeitiger Studienlage keine Notwendigkeit für eine Auffrischungsimpfung sieht”. Diese Meldung schickte BioNTech über sechs Prozent in den Keller. Doch dann folgte ein beeindruckendes Comeback des Mainzer Biotech-Konzerns, das jetzt sogar eine neue mittelfristige Rallye auslösen könnte… Denn bereits am Dienstag erfolgte ein Anstieg von über zwei Prozent, ehe tags darauf noch einmal sechs Prozent aufgesattelt werden. Gestern wurde nun eine neue Studie aus Israel veröffentlicht, dass eine Auffrischungsimpfung insbesondere bei den Über-60-Jährigen die Ansteckungsgefahr und die Gefahr einer schweren Erkrankung massiv verringert. Folgerichtig schoss der Kurs von BioNTech weitere vier Prozent nach oben und notiert mittlerweile auf dem höchsten Stand seit vier Wochen… Fazit: Ist die Korrektur bei BioNTech jetzt beendet? Sollten Anleger jetzt also wieder einsteigen? Wie groß sind die Gewinnchancen und wo liegen die Risiken? Angesichts dieser spannenden Situation haben wir die BioNTech-Aktie einmal genauer unter die Lupe genommen. Diese Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate. Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.

