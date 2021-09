+++ Einer der GRÖSSTEN psychedelischen WELLNESS-KETTEN in den USA entsteht +++ TOP-CHANCE vor BEWERTUNGS- und KURS-SPRUNG +++

Nach ÜBERNAHME-NEWS besteht JETZT riesiges Kurspotenzial von bis zu +2.073 %

+++ Im MILLIARDEN-US-DOLLAR-MARKT der PSYCHEDELIKA-Klinikbetreiber wächst ein BIG PLAYER heran +++ TOP-CHANCE vor BEWERTUNGS- und KURS-SPRUNG

Der Markt für Psychedelika boomt und ermöglicht Anlegern, die sich frühzeitig in den besten Unternehmen positionieren satte Renditen.

KAUM ZU GLAUBEN: 21 % der Erwachsenen in den USA leiden unter Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen darunter 32 % im Alter von 18 bis 29 Jahren. Die COVID-19-Pandemie hat in dieser Hinsicht bestimmt nicht zu einer Entspannung beigetragen. UND: Die aktuell üblichen Medikamenten-Behandlungen bringen nicht viel.

DENN: 40–71 % der Menschen, die Antidepressiva einnehmen, erleiden einen Rückfall. In nur einer Minderzahl von 30 % der Fälle sprechen diese Therapien überhaupt an, haben dann aber nicht selten gravierende Nebenwirkungen.

Ein in Kanada ansässiges Unternehmen im Bereich psychedelische Medien, E-Commerce und Events hat den

--> MILLIARDEN-US-Dollar-Markt erkannt und

--> JETZT ein noch profitableres Geschäft in Richtung MARKTFÜHRUNG bei einem derzeit

--> ABSOLUT UNTERBEWERTETEN Aktienpreis

im Visier.

DELIC – WKN: A2QHVH – mit +25 % Kursanstieg in einer Woche und JETZT DIESER MEGA- ÜBERNAHME-DEAL !!!

Wir haben Ihnen vor einer Woche die Aktien der Psychedelika-Klinkbetreibers DELIC als neuen Favoriten und günstigsten wie aussichtsreichsten Wert im Sektor vorgestellt und Renditen von bis zu +24 % konnten Anleger in einer WOCHE !!!damit einfahren.

+++ Die TOP-News lief diese Woche über die Ticker +++

DELIC Holdings

WKN: A2QHVH – ISIN: CA24689D1096

Börsen: Toronto, Frankfurt, Tradegate

Aktueller Kurs: 0,38 CA$ / 0,252 €

DELIC übernimmt eine Kette mit zurzeit 10 Kliniken

Zusammen mit seinen bestehenden 3 Kliniken betreibt man nun 13 Kliniken und schließt damit zu KetamineOne Capital auf, die als ein führender Klinik-Betreiber 16 Kliniken betreiben und mit 145 Mio. CA$ Marktkapitalisierung fast 6-Mal höher bewertet sind, als DELIC.

--> DELIC übernimmt eine Kette mit zurzeit 10 Kliniken und

--> KATAPULTIERT sich mit der Übernahme der Ketamin-Infusionskliniken von KWC (Ketamine Wellness Centers Inc.) als Betreiber vertrauenswürdiger Patientenkliniken mit niederschwelligem Zugang zu einer der

--> GRÖSSTEN psychedelischen WELLNESS-KETTEN in den USA.

--> DELIC ist nun auch drittgrößter Betreiber von Klinik-Ketten überhaupt an der Börse.

Der Markt ist groß genug für mehr als drei Klinikbetreiber. Darum würden wir zurzeit die günstigste Aktie mit dem besten Geschäftsmodell kaufen.

Die Übernahme-Meldung ist im Kurs von 0,25 € und einer aktuellen Bewertung von 30 Mio. CA$ noch gar nicht richtig berücksichtigt!

Wenn Sie heute kaufen, sichern Sie sich noch eklatantes Kurspotenzial von bis zu +2.073 %, weil Sie zu den ersten Anlegern gehören, die von der Meldung Wind bekommen.

Wir sind sicher, dass wird den Kursauftrieb bei unserem Favoriten erheblich befeuern.

Mit der Übernahme von Ketamine Wellness steigt DELIC auf das Niveau von KetamineOne auf und holt gegenüber Field Trip Health auf

Die Ketamine Wellness Kliniken erreichten schon 2016 im ersten Jahr nach Gründung fast 800.000 US$ Umsatz, 2020 waren es schon 3,6 Mio. US$ oder ein Wachstum von +350% innerhalb von vier Jahren.

Das Management von Ketamine Wellness ist sich sicher, dass man mit der börsennotierten DELIC auf Konzernebene wesentlich stärker wachsen wird und darum akzeptierte man auch einen sehr günstigen Übernahmepreis von 5 Mio. US$ in Aktien von DELIC sowie einer Barzahlung über 5 Mio. US$ 3,5 Mio. US$ zum Abschluss des Deals sowie je 750.000 US$ in 12 und 24 Monaten.

Dieses Jahr wird noch mehr Wachstum erwartet: Die Zahl der monatlichen Ketamin-Infusionen stieg zuletzt von 500 auf bis zu 700.

Mit der Übernahme steigt DELIC mit 13 Kliniken und einem Expansionsplan, der mindestens weitere 10 neue Kliniken in den kommenden 18 Monaten anstrebt, nun zu einer führenden Psychedelika-Klinikkette in den USA auf.

Aktien von Psychedelika-Kliniken weisen hohe Bewertungspotenziale auf:

Field Trip Health (326 Mio. CA$ Marktkapitalisierung) betreibt 13 Kliniken und entwickelt ein eigenes Psilocybin-Medikament in der vorklinischen Phase. Das Unternehmen wird mit 326 Mio. CA$ Marktkapitalisierung bewertet.



Ketamine One (171 Mio. CA$ Marktkapitalisierung) – eine Ketamin-Klinik-Kette mit 15 Kliniken.

Aktuell liegt die Marktkapitalisierung bei DELIC inklusive der neuen Aktien, die für die Übernahe-Deal ausgegeben werden erst bei 27 Mio. CA$. Das ist 14-Mal niedriger als Field Trip Health und über 5-Mal preiswerter als bei KetamineOne.

Wettbewerber wie Novamind, die klinische Forschung und lediglich 4 ambulante Kliniken in Utah betreiben, erwirtschafteten zuletzt mit 1,9 Mio. CA$ Jahresumsatz und damit von der Größe erst bei einem Drittel der neuen DELIC wird gemessen an der Marktkapitalisierung von 33 Mio. CA$ sogar höher bewertet.

DELIC sollte nach der NEWS mindestens auf 100 Mio. CA$ Börsenwert steigen oder 5-Mal höher als heute >>>>> Das erlaubt +400% Kurspotenzial

Geht der Aktienkurs schon bald genauso ab wie bei Mind Medicine?



DAS ERFOLGSGEHEIMNIS dieser Aktie

Das junge und aufstrebende Team des Unternehmens hat sich auf die Behandlung mit psychedelischen Substanzen spezialisiert, die

--> in 70–80 % der Fälle erfolgreich sind.

--> Die Daten verschiedener Studien beeindrucken so sehr, dass die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA Psilocybin als Durchbruchstherapie zur Behandlung von behandlungsresistenten Depressionen eingestuft hat.

TATSACHE: Psychedelische Medikamente sind auf dem Vormarsch, und die Aktienkurse der führenden Unternehmen des Sektors GEHEN STEIL mit HÖCHSTNOTIERUNGEN. Denn im Dezember 2020 kam ein Marktanalyst (bei Nasdaq.com) zu dem Ergebnis:

--> Die psychedelische Industrie wird bis zum Jahr 2027 auf fast 7 Milliarden Dollar wachsen.

Dabei kratzte das Unternehmen, von dem hier die Rede ist, bisher nur an der Oberfläche eines

--> RIESIGEN-MULTI-MILLIARDEN-US-DOLLAR MARKTES.

Das sind die Zahlen aus den USA, von denen diese noch kleine Aktie in kurzer Zeit rasant profitieren wird:

--> 238 Mrd. US-Dollar pro Jahr werden gegenwärtig für Behandlungen und Zusatzleistungen im Bereich der psychischen Gesundheit ausgegeben.

--> 187,8 Milliarden US-Dollar wurden 2013 für psychische Gesundheit und die Bekämpfung der gesundheitlichen Folgen von Drogenmissbrauch ausgegeben.

--> 71 Milliarden US-Dollar kostete die Behandlung von depressiven Störungen im Jahr 2016.

--> 16 Milliarden US-Dollar flossen [Jahr nennen!] in die Behandlung von Angststörungen und Depressionen.

--> UND: Etwa 32 Millionen Menschen in den USA haben mindestens einmal Psychedelika konsumiert.

UND JETZT KOMMT SCHWUNG IN DIE SZENE – DENN DIE NEUESTE ÜBERNAHME-NEWS

--> ist im aktuellen Kurs der Aktie noch gar NICHT EINGEPREIST.

ACHTUNG: ANLEGER werden mit dieser Aktie in Kürze einen

--> sagenhaften KURS-BOOST erleben.

Im Frühjahr notierte die Aktie bereits schon einmal

--> 300 % über dem aktuellen Kursniveau.

Und auch das war absolut zu wenig – gemessen an den Marktwerten ihrer wichtigsten Konkurrenten!

Mit DIESER neuesten ÜBERNAHME-MELDUNG sind

--> 2.073 % und mehr für kurzentschlossene AKTIEN-ANLEGER JETZT drin.

DELIC Holdings

WKN: A2QHVH – ISIN: CA24689D1096

Börsen: Toronto, Frankfurt, Tradegate

Aktueller Kurs: 0,38 CA$ / 0,252 €

Da

KWC führte bisher 10 Kliniken, in denen Depressionen und andere psychische Störungen mit Ketamin-Infusionen behandelt wurden, in den US-Bundesstaaten Arizona, Colorado, Florida, Illinois, Minnesota, Nevada, Texas und Washington und war bereits die größte nationale Kette von Ketamin-Infusionskliniken in den Vereinigten Staaten. Dieses profitable Geschäft wuchs in letzter Zeit stark: Der Umsatz schnellte deutlich von über 3,5 Mio. US-Dollar (2020) nach oben. Für 2021 werden 4,5 Mio. US-Dollar erwartet.

UND DAS KOMMT JETZT DELIC Holdings zugute:

Delic geht davon aus, in den nächsten 1,5 Jahren weitere 15 Kliniken im ganzen Land eröffnen zu können, womit das Unternehmen sich einen noch besseren Zugang zu einer Millionen-Zielgruppe verschaffen will.



Das Managementteam von KWC ist seit 6 Jahren im Geschäft und ergänzt das Kernmanagement von DELIC um wertvolle Erfahrungen beim Aufbau von psychedelischen Privatkliniken.



Beste Management-Expertise: KWC wird ein Team von über 60 Medizinern und Mitarbeitern beisteuern, die bei DELIC reichlich Branchenerfahrung und -wissen einbringen werden.



Hohe Gewinnspannen und wiederholbare, wirksame Behandlungen für das legale psychedelische Wohlbefinden von heute und morgen.



TOP-RENDITEN: Davon profitieren Anleger mit jeder neuen Klinik:

Die Eröffnung einer DELIC-Klinik kostet nur 250.000 US-Dollar. Eine Klinik überschreitet bereits nach nur 6 Monaten die Gewinnschwelle. Eine DELIC-Klinik erzielt einen jährlichen Umsatz von über 1 Mio. US-Dollar oder ein Vielfaches davon bei satten Margen von etwa 25–30 % Betriebsgewinn.



ALSO: Der MILLIARDEN US-DOLLAR-MARKT verspricht noch ein riesiges Wachstums-POTENZIAL für profitable Psychedelika-Klinken in den USA und weltweit. Denn das sind die ZAHLEN:

Ambulante medizinische Behandlungszentren, die eine Ketamin- und künftig auch eine Psylocibin-Therapie anbieten, sind ein stark wachsender Markt.

Es gibt in den USA 15.000 Behandlungszentren zur Rehabilitation von Drogen- und Alkoholsüchtigen, aber erst wenige Dutzend Psychedelika-Kliniken zur Behandlung von Süchten, Angstzuständen und Depressionen.

von Drogen- und Alkoholsüchtigen, Psychedelische Substanzen wie Ketamin oder Psilocybin versprechen erfolgreiche Behandlungen von Angstzuständen und Depressionen – ein 200 Mrd. US-Dollar Markt.

versprechen erfolgreiche Behandlungen von Angstzuständen und Depressionen Jährlich wächst der globale Markt für ambulante Kliniken rasant um 15 % von derzeit 2,3 auf voraussichtlich 4,3 Billionen US-Dollar im Jahr 2026.

TOP-ZIEL: Mit den KETAMIN-KLINIKEN sich zum MARKTFÜHRER in den USA weiterentwickeln!

Die auflagenstarke Tageszeitung „Globe“ aus Boston schrieb dazu erst kürzlich über DELIC und die ehrgeizigen Management-Pläne:

„Jackee und Matt Stang sind Mitbegründer des psychedelischen Wellness-Unternehmens DELIC, das sich zum größten Anbieter von Ketamin-Infusionszentren im Land entwickeln möchte.“

ACHTUNG ANLEGER: Angesichts dieser Marktdaten springt aktuell die RIESEN-UNTERBEWERTUNG von DELIC Holdings ins Auge: Würde DELIC ähnlich bewertet wie seine Wettbewerber, müsste sich

--> DER KURS von heute an um +1.040 % bis +2.073 % erhöhen.

--> DIE ÜBERNAHME ist im aktuellen Kurs von 0,30 CAD noch gar NICHT EINGEPREIST.

ZUM VERGLEICH: DELIC ist samt der neuen Aktien, die für den Übernahme-Deal ausgegeben werden, an der Börse gerade einmal mit rund 27 Mio. CAD bewertet, ALSO KRASS UNTERBEWERTET:

--> 14-Mal niedriger als Field Trip Health (373 Mio. CA$ Marktkapitalisierung), welche 13 Kliniken betreiben und ein eigenes Psilocybin-Medikament entwickelt haben, das sich jetzt in der vorklinischen Phase befindet.

--> 5-Mal billiger als KetamineOne (145 Mio. CA$ Marktkapitalisierung), die eine Ketamin-Klinik-Kette mit 16 Häusern führen.

Die Aktien von anderen Psychedelika-Kliniken zeigen deutlich, dass die Börsen-

--> BEWERTUNG von DELIC noch DEUTLICH LUFT NACH OBEN hat.

Unserer Meinung nach dürfte DELIC NACH DIESER ÜBERNAHME-NEWS

--> auf einen Börsenwert von mindestens 100 Mio. CAD, also auf

--> den 5-fachen Kurs von heute STEIGEN.

DAS SIND MINDESTENS +400 % Kurspotenzial – EINE TOP-CHANCE für ANLEGER nach der Korrektur und Bodenbildung der vergangenen Wochen.

Liebe Leserinnen und Leser, DIESE CHANCE SOLLTEN SIE SICH NICHT ENTGEHEN LASSEN.

Ähnlich positionierte Wettbewerber werden an der Börse schon 10–20-mal höher bewertet als die DELIC-Aktie

Wir sind deshalb der Ansicht, dass DELIC die aussichtsreichste Psychedelika-Aktie sein wird, und trauen ihr ein Kurspotenzial von bis zu +2.073 % zu.

DELIC ist ein neues Unternehmen, das vor wenigen Monaten an die Börse kam.

Die Aktien sind entsprechend preiswert, wir stehen also erst vor dem Beginn des Booms.

Die Marktkapitalisierung von DELIC liegt bei 27 Mio. CA$.

Unser Analystenteam ist der Meinung, dass DELIC von seiner Ausrichtung her auf seinem Weg zur Profitabilität und nachhaltigem Wachstum schon viel weiter fortgeschritten ist, als die Bewertung es anzeigt.

Highlights: Darum sollten Anleger jetzt bei DELIC einsteigen

Es ist die einzige psychedelische Aktie, mit der Anleger in den drei wichtigsten Wachstumsmärkten aktiv sind. Anleger profitieren vom Wachstum in den Bereichen

Medien & Informationsbedarf im psychedelischen Sektor. DELIC profitiert vom stetig wachsenden Publikumsinteresse an psychedelischen Therapien sowie einem wachsenden „Freizeitmarkt“.

DELIC ist der Veranstalter der MeetDELIC, der weltweit bedeutendsten Messe für Psychedelika, die jährlich in Las Vegas stattfindet:





Explosives Wachstum beim Aufbau profitabler Psychedelika-Kliniken, einem entstehenden Markt für die von der Gesundheitsbehörde (FDA) lizenzierten Therapien zur Behandlung von Depressionen in Spezialkliniken. Diese werden hochprofitabel betrieben und besitzen zahlreiche Alleinstellungsmerkmale. Mit dem Plan, mindestens ein Dutzend weiterer Kliniken in verschiedenen US-Bundesstaaten zu eröffnen, ist das Wachstum in den nächsten Jahren gesichert.







Durch die Arzneimittelforschung im Auftrag und weiterer Eigenentwicklung der DELIC-Labs profitieren Anleger vom wachsenden Bedarf der Industrie an Entwicklungen patentierfähiger Wirkstoffe und Medikamente. Diese könnten schließlich zur Entwicklung eigener Medikamente führen, was in Kooperation mit den eigenen Kliniken eine starke Vertriebsstrategie ermöglichen dürfte.



Durch die Holdingstruktur arbeiten alle drei Geschäftsbereiche als eigenständige Profitzentren und sind voneinander unabhängig. Das stellt sicher, dass DELIC in allen Bereichen wächst.

DELIC Holdings

WKN: A2QHVH – ISIN: CA24689D1096

Börsen: Toronto, Frankfurt, Tradegate

Aktueller Kurs: 0,38 CA$ / 0,252 €

Ihr

Tenbagger-Team



