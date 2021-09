BioNTech: Jetzt meldet sich der CEO zu Wort!

BioNTech-Gründer und Bundesverdienstkreuzträger Ugur Sahin hat nun erstmals seit längerer Zeit zur Zukunft von BioNTech zu Wort gemeldet. Denn während BioNTech rund um den Globus bislang vornehmlich als Impfstoffhersteller zur Bekämpfung des Corona-Virus wahrgenommen wird, kann das Unternehmen noch viel, viel mehr. Denn die Technik mittels mRNA-Impfstoff lässt sich insbesondere auch bei der Krebsbekämpfung sehr effektiv einsetzen…

So gab Sahin der Frankfurter Allgemeinen zu Protokoll, dass BioNTech bereits kleinere Studien bei Hautkrebspatienten durchgeführt habe und in Kürze Ergebnisse vorliegen könnten zu Prostata-, Darm- und Hals-Nasen-Ohren-Tumoren. BioNTech nutzt also die Gunst der Stunde und die Milliardeneinnahmen, um die eigene Zukunft festzuschreiben. Es könnte gut sein, dass der Name BioNTech auch in Zukunft ein ganz wichtiger in der Medizintechnik sein wird.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

