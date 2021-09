Landis+Gyr stärkt Smart Metering Kerngeschäft mit Vereinbarung zur Übernahme von Luna

Cham, Schweiz - 28. September, 2021 - Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND), ein führender Anbieter von integrierten Energiemanagementlösungen, gab heute bekannt, dass ihr Tochterunternehmen Landis+Gyr AG eine Vereinbarung über den Erwerb von 100% der Aktien an Luna Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., einem Anbieter von intelligenten Messgeräten für Strom, Wasser und Wärme und zugehörigen Softwarelösungen, mit Hauptsitz in Izmir, Türkei, für einen Kaufpreis im hohen zweistelligen Millionen Dollar-Bereich unterzeichnet hat. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende des Kalenderjahres 2021 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen.

"Der Kauf von Luna bietet eine einmalige Gelegenheit für Landis+Gyr, da es uns die Möglichkeit gibt, unsere Kernkompetenzen im Bereich Smart Metering auszubauen und gleichzeitig unser Angebot an kostengünstigen Lösungen mit etablierten Fertigungskapazitäten in Izmir zu erweitern', so Werner Lieberherr, Chief Executive Officer von Landis+Gyr. "Lunas Angebot an Zählern und Software ergänzt unser Portfolio und ermöglicht uns die Ausweitung unserer Reichweite, um unsere Kunden noch besser bedienen zu können."

Luna ist der führende Zähleranbieter in der Türkei mit einer starken Position in der Entwicklung, Zertifizierung und Herstellung von Messlösungen. Mit einem Umsatz von rund USD 60 Millionen und mehr als 850 Mitarbeitenden wird die Übernahme von Luna es Landis+Gyr ermöglichen, einen bedeutenden Anteil des türkischen Marktes zu erwerben, wo die Umstellung auf Advanced Metering Infrastructure (AMI) noch nicht begonnen hat, und die vertikal integrierte Fertigung von Luna zu nutzen, um den Umsatz in angrenzenden Märkten zu steigern. Derzeit exportiert Luna Produkte in zahlreiche Länder in Afrika, Asien, Europa und Südamerika. Neben kostengünstigen Lösungen für Märkte, in denen Landis+Gyr derzeit nur begrenzt präsent ist, bietet Luna auch Strommessgeräte für Deutschland an, wo das Unternehmen eine ausländische Vertriebsgesellschaft aufgebaut hat.