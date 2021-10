net digital AG: Hauptversammlung legt Basis für Beschleunigung des Wachstums

Zu den Tagesordnungspunkten gehörten die Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands (Zustimmung: 99,99 %) und die Entlastung des Aufsichtsrats (Zustimmung: 99,99 %). Zudem beschloss die Hauptversammlung, den Vorstand zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 20,0 Mio. mit einer Laufzeit von längstens 20 Jahren zu ermächtigen (Zustimmung: 99,99 %). Da die Amtszeit sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrats mit Ablauf der Hauptversammlung am 7. Oktober 2021 endete, waren Neuwahlen der Mitglieder des Aufsichtsrats erforderlich. Zum Aufsichtsratsvorsitzenden wurde Herr Alexander Steinhoff, Diplom-Kaufmann (FH), geschäftsführender Gesellschafter der Think Solar GmbH, Main, gewählt. Herr Dr. Ralf-Peter Simon, Dipl.-Kaufmann, Mitglied des Vorstands der Vectron Systems AG, Münster, und Frau Brigitte Leipold, Rechtsanwältin und Geschäftsführerin der Kahler Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main, wurden als weitere Mitglieder von der Hauptversammlung in das Aufsichtsgremium entsandt. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 wurde die CONLATA Geißelmaier & Partner mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Augsburg, gewählt (Zustimmung: 99,99 %).

