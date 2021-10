KlickOwn AG: PlanetHome GROUP beteiligt sich als strategischer Investor an KlickOwn AG (iFunded)

PlanetHome GROUP beteiligt sich als strategischer Investor an KlickOwn AG und übernimmt über eine Bar- und eine Sachkapitalerhöhung in Summe 15 % an der KlickOwn AG

Die KlickOwn AG hat am heutigen Tag mit der PlanetHome Group GmbH, einem der führenden Immobiliendienstleister in Deutschland und Österreich mit den Kernbereichen Vermittlung und Finanzierung von Wohnimmobilien, eine Vereinbarung über eine strategische Investition unterzeichnet nach der die PlanetHome Group GmbH u.a. im Zuge einer Sachkapitalerhöhung der KlickOwn AG aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts diverse Lizenzen an Marken der PlanetHome GROUP GmbH einbringt und sich zur Zeichnung einer Barkapitalerhöhung im Volumen von rund EUR 1,5 Mio. ebenfalls aus dem genehmigten Kapital und unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre verpflichtet.

In der Vereinbarung verpflichtet sich die Klickown AG, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft und vorbehaltlich des Abschlusses eine Stimmbindungsvertrages zwischen PlanetHome Group GmbH und derzeitigen Großaktionären, eine Sachkapitalerhöhung durch Ausgabe von 709.984 neuen Aktien unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen und die PlanetHome Group GmbH zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien gegen Sacheinlage mehrerer Lizenzen an diversen nationalen und internationalen Marken der PlanetHome Group GmbH zuzulassen. Die PlanetHome Group GmbH ihrerseits verpflichtet sich zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien gegen Sacheinlage der vorgenannten Lizenzen. Des Weiteren verpflichtet sich die Klickown AG eine Barkapitalerhöhung um EUR 597.610,00 durch Ausgabe von 597.610 neuen Aktien zu einem Platzierungspreis in Höhe von EUR 2,51 je Aktie unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen. Die PlanetHome Group GmbH ihrerseits verpflichtet sich zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung mit einem Gesamtplatzierungspreis in Höhe von rund EUR 1,5 Mio. Im Zuge der beiden Kapitalerhöhungen wird die PlanetHome Group GmbH eine Beteiligung in Höhe von 15 % der Stimmrechte der Gesellschaft erwerben.