Breuninger poursuit son expansion en Pologne / Internationalisation et commerce en ligne (FOTO)

Stuttgart (ots) - Après l'Autriche (2017) et la Suisse (2019), Breuninger

poursuit, au mois d'octobre 2021, son expansion en Pologne et livre ainsi pour

la première fois " les jolies choses de la vie " (slogan de la marque) dans un

pays non germanophone. Le lancement prévu de la nouvelle boutique en ligne

http://www.breuninger.com/pl dans ce pays limitrophe de l'Allemagne est une

nouvelle étape essentielle sur la route de l'internationalisation et s'inscrit

dans la stratégie de croissance ambitieuse de l'entreprise de mode et lifestyle.



Avec plusieurs centaines de millions de visiteurs par an,

http://www.breuninger.com compte, de loin, parmi les meilleurs fournisseurs de

e-commerce sur le segment premium de l'espace germanophone. Avec bientôt le

lancement de la nouvelle boutique en ligne en Pologne, l'entreprise vise

désormais le marché européen.





Dès octobre 2021, les clientes et clients polonais vont pouvoir découvrir surhttp://www.breuninger.com/pl plus de 1 500 marques de créateurs internationaleset de nouvelles enseignes scrupuleusement sélectionnées. Dans un premier temps,la gamme de produits sera similaire à celle des boutiques en ligne pourl'Autriche et la Suisse et proposera ensuite en Pologne une sélection uniquedans les domaines de la mode, de la beauté et du lifestyle.Aussi bien la boutique en ligne que le service client seront entièrementdisponibles en polonais. Dès la fin de l'année 2021, les procédures de paiementen ligne établies localement, à savoir P24 et BLIK, seront mises en service.L'expédition des commandes s'effectuera depuis le dépôt de marchandises deSachsenheim, à proximité du siège social de l'entreprise à Stuttgart. Lesclientes et les clients recevront leurs commandes dans un délai de trois à cinqjours ouvrables. À l'occasion du lancement de http://www.breuninger.com/pl , lesfrais d'expédition sont offerts pour les commandes passées depuis la Pologne.Holger Blecker, directeur général de Breuninger, s'exprime au sujet de lanouvelle boutique en ligne : " C'est avec beaucoup de joie et d'enthousiasme quenous tournons notre regard vers notre première expansion en ligne en dehors dela zone germanophone. Notre voisin, la Pologne, représente un marché extrêmementintéressant, dynamique et en pleine croissance, fortement propice au commerce enligne. Nous nous réjouissons de pouvoir, grâce à notre offre Premium et Luxury,répondre, à terme, à l'intérêt croissant des clientes et clients polonais pourla mode premium et de créateurs, ainsi que les accessoires. "Breuninger poursuit des objectifs de croissance ambitieux et envisage, avec sesoffres Premium, Luxury et marques de créateurs, de renforcer durablement sonservice en ligne en Europe. Actuellement, l'expansion de l'entreprise à d'autresmarchés est examinée attentivement.L'entreprise de mode et lifestyle se démarque par une offre omnicanale en termesde gamme et de service. Depuis plusieurs années, Breuninger investit massivementdans son équipe technique et dans le développement numérique dehttp://www.breuninger.com , afin de proposer à ses clients un shopping en ligneaussi inspirant et agréable que possible.Kit média à télécharger : Breuninger (picdrop.com)(https://www.picdrop.com/e.breuningergmbh./15rYjJpNtW)E. Breuninger GmbH & Co.L'entreprise de mode et lifestyle Breuninger a été créée en 1881 par EduardBreuninger et figure aujourd'hui parmi les grands magasins multimarques les plusimportants d'Europe. Depuis 140 ans, Breuninger est une référence dans lesdomaines de la mode, de la beauté et du lifestyle, grâce à son choix exclusif demarques de créateurs internationales et de nouvelles enseignes scrupuleusementsélectionnées. La boutique en ligne https://www.breuninger.com/ lancée en 2008,qui compte parmi les plus performantes sur le segment premium et luxe, estégalement disponible pour ses clients en Autriche et en Suisse. Outre son sensdu style et sa maîtrise des tendances, Breuninger est également très engagéedans l'orientation client. Les offres de service comme le Special Service, leservice de retouches personnalisé, le Click&Collect et la réservation en ligne,la commande en magasin et le service de navette offrent une expérience d'achatunique, aussi bien en boutique qu'en ligne. En Allemagne et au Luxembourg,Breuninger compte désormais plus de 13 établissements, regroupant environ 6 000collaborateurs.Contact:E. Breuninger GmbH & Co.Communication d'entrepriseMarktstraße 1-370176 StuttgartTéléphone 0711/211-2100Fax 0711/211-1541mailto:medien@breuninger.dehttp://www.breuninger.comContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/105224/5048334OTS: E.Breuninger GmbH & Co.