Mit Index-Trackern auf die Solactive World Hydrogen-Indizes können Anleger an den Kursanstiegen der führenden Aktie dieser Zukunftsbranche teilhaben.

Geht es nach einer Vielzahl von Forschern, Analysten und Anlegern, dann schlummert trotz des scheinbaren Siegeszugs von Tesla & Co. in der Elektromobilität noch großes Potenzial in der Wasserstoff-Brennstoffzelle – denn hier entfallen die Kritikpunkte an der Batterie und ihrer Herstellung. Wer an die CO2-freie Zukunft auf Wasserstoffbasis glaubt, findet bei der SG zwei Zertifikate, die den Sektor investierbar machen – einmal mit und einmal ohne US-Aktien.

Gemeinsam ist beiden Indexzertifikaten das Auswahlverfahren: Nur Aktien aus Industrienationen mit einer Marktkapitalisierung über 200 Mio. US-Dollar und einem täglichen Handelsvolumen von mehr als 5 Mio. US-Dollar kommen in Betracht. Die Auswahl der Unternehmen, die in Wasserstoffproduktion, -vertrieb, -speicherung und -anwendung aktiv sind, erfolgt nicht über die klassische Sektoranalyse, sondern mit Hilfe künstlicher Intelligenz: Eine proprietär entwickelte Software analysiert über 500.000 Datenquellen und erstellt eine Rangfolge der relevanten Unternehmen. Die Top-15 daraus werden gleichgewichtet zur Indexbildung herangezogen. Eine Indexüberprüfung findet jeweils halbjährlich statt, außerplanmäßige Anpassungen sind möglich. Die Indizes sind Net-Return-Indizes konzipiert; etwaige Nettodividenden werden reinvestiert. Die Managementgebühr liegt bei 1 Prozent p.a.