Mit einem hervorragenden Produktionsergebnis für das dritte Quartal meldet sich Griffin Mining wieder eindrucksvoll zu Wort!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit seinem wichtigsten Asset, der 88,8 %igen Beteiligung an der Hebei Hua Ao Mining Industry Company ist der in der Volksrepublik China beheimatete Zinkproduzent, Griffin Mining (WKN: 798062 / AIM: GFN), der die ‚Caijiaying‘-Mine betreibt, weiter voll in Spur. Denn wie die neuesten Zahlen belegen, wird Zink, Gold, Silber und Blei in großen Mengen gefördert!

Quelle: Griffin Mining

Dazu sollte man allerdings wissen, dass die jüngst präsentierten Ergebnisse lediglich aus der ‚Zone II‘ der ‚Caijiaying‘-Mine stammen, da die ‚Zone III‘ gerade erst für den Abbau hergerichtet wird.

Quelle: Griffin Mining

Hohe Zuwächse bei der Erz- und Zinkgewinnung!

Insgesamt wurden in der Mine stolze 100.000 Tonnen Erz pro Monat verarbeitet, was einer Steigerung von 5,9 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Aus dem Erz wurden 11.607 Tonnen Zink gewonnen, was gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung von Unglaublichen 50 % entspricht!

Äußerst erfreulich ist auch die Entwicklung des erzielten Zinkpreises. Während im dritten Quartal 2020 noch ein Verkaufspreis von rund 1595,- USD je Tonne erzielt wurde, konnte man im vergangenen Quartal schon 2.258,- USD je Tonne für sich vereinnahmen! Eine Steigerung von gewaltigen rund 42 %!

Weitere Top- Zahlen im Schnellüberblick!

Quelle: Griffin Mining / JS Research UG

Damit läuft’s richtig rund bei Griffin Mining, womit auch der Vorstandsvorsitzende Mladen Ninkov in seiner Stellungnahme nicht hinter dem Berg hielt:

„Die Betriebsergebnisse des dritten Quartals knüpfen an die hervorragenden Produktionsergebnisse des zweiten Quartals nahtlos an. Besonders erfreut bin ich über den Durchsatz, der in der ‚Caijiaying‘-Mine, erstmals über 100.000 Tonnen pro Monat lag. Dennoch bleiben wir für den Rest des Jahres angesichts einer möglichen Einschränkung vorsichtig.“

Fazit:

Es liegt also ein hervorragendes drittes Quartal hinter Griffin Mining, in dem von einem deutlich höheren Durchsatz und gestiegenen Zinkpreisen profitiert wurde.

Auch wenn es evtl. aufgrund der im Februar 2022 in China stattfindenden Olympischen Winterspiele kurzzeitig zu einer Produktionsbeeinträchtigung kommen könnte, sind in Anbetracht der weiteren exzellenten Aussichten durch die Inbetriebnahme der ‚Zone 2‘ und weiterhin steigenden Rohstoffpreise alle Trümpfe in der Hand von Griffin Mining.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

