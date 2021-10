Osnabrück (ots) - Zukunftsstall in Nordrhein-Westfalen: Millionenprojekt imVerzugLand und Kammer halten an Musterbau fest - "Anfang 2023 erste Schweine im Stall"Osnabrück. Der Bau des vom Land Nordrhein-Westfalen geplanten sogenanntenSchweinestalls der Zukunft auf dem Gelände des Versuchs- und Bildungszentrums"Haus Düsse" in Bad Sassendorf (Landkreis Soest) verzögert sich. Martin Berges,Direktor der Landwirtschaftskammer in NRW, bestätigte der "Neuen OsnabrückerZeitung", dass man hinter dem ursprünglichen Zeitplan liege. "Es bestand dieHoffnung, dass dieses Jahr der Spatenstich erfolgen kann", so Berges. Darauswerde nichts mehr. Zunächst soll der entsprechende Bauantrag in diesem Monatgestellt werden. "Bei zeitnaher Genehmigung könnten wir im Februar 2022 denGrundstein legen." Er gehe davon aus, dass dann Anfang 2023 die ersten Schweinein das Gebäude einziehen können. Berges sagte: "Das ist dann etwa ein Jahrspäter als ursprünglich gehofft."Er verwies als Grund für die Verzögerungen darauf, dass die Kammer entsprechendeArbeitsschritte öffentlich ausschreiben müsse. "Die brummende Baukonjunkturmacht es schwierig, Auftragnehmer zu finden", so Berges. Die Gebäude für mehrereHundert Tiere auf dem Gelände des Versuchs- und Bildungszentrums sollen alsMuster für den Umbau der Schweinehaltung in Deutschland dienen. Berges betonte,dass das Projekt ungeachtet der allgemeinen Schweinepreiskrise wichtig sei umaufzuzeigen, wie Tierhaltung in Zukunft aussehen kann. Allerdings sei die Lageder Branche derzeit dramatisch. Berges sagte: "Es baut derzeit niemand einenneuen Stall. Wir bekommen eher Signale, dass Tierhalter mittel- oder garkurzfristig aus der Tierhaltung aussteigen werden."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/5049819OTS: Neue Osnabrücker Zeitung