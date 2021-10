Virtuelles Open Group Event im Oktober anlässlich des 25-jährigen Jubiläums offener Technologiestandards

Das virtuelle Event wird am Dienstag, den 26. Oktober um 11.30 Uhr (Ortszeit Shanghai) bzw. am 25. Oktober um 20.30 Uhr (Pacific Daylight Time) beginnen und am Mittwoch, den 27. Oktober um 13.30 Uhr (Ortszeit Boston/USA) enden. Weltweit werden alle Niederlassungen von The Open Group in der jeweiligen Landessprache regionale Veranstaltungen durchführen – in Shanghai (China), Mumbai (Indien), London (Großbritannien), São Paulo (Brasilien), San Francisco (USA), Tokio (Japan), Johannesburg (Südafrika) und Boston (USA).

Die Vorträge am Dienstag werden sich auf die Arbeit von The TOGAF Standard und auf die Konsequenzen des UNIX Standard konzentrieren. Im Laufe des Tages werden sich Referenten von Organisationen wie etwa Chevron, NGINX Inc., Capgemini Insights & Data sowie National Air Traffic Services mit Sonia Gonzales, Product Manager von TOGAF Standard, und Jean-Baptiste Sarrodie, Vorsitzender des Open Group ArchiMate Forum, über die sich wandelnden Aufgaben von Unternehmensarchitekten sowie über die Weiterentwicklung und die Konsequenzen von ArchiMate austauschen. In den Vorträgen wird anhand praktischer Beispiele geschildert, wie diese Standards in verschiedenen Branchen zur Steigerung der Unternehmenseffizienz angewendet werden.

Am Mittwoch werden die Teilnehmer Gelegenheit haben, den Ausführungen von Dave Lounsbury, CDO von The Open Group, und von Dr. Lars Rossen, CTO von Micro Focus, über offene Standards für digitale Unternehmen und für die agile Welt zu folgen. Die Veranstaltungen am Nachmittag, bei denen Referenten von L3Harris und Lockheed Martin zu Wort kommen, werden sich mit den Konsequenzen offener technischer Standards beschäftigen, die für militärische und gewerbliche Sensorsysteme gelten. Zu diesen zählen das FACE Consortium und das SOSA Consortium sowie die kürzlich erfolgte Einführung des Technical Standard for SOSA Reference Architecture, Version 1.0.