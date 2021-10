InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) liefert einen in meinen Augen bahnbrechenden Beweis für die therapeutische Tauglichkeit seiner LPD-Technologie bei der Bekämpfung von entzündlichen Erkrankungen des Zentralnervensystems.

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) ist ein kanadisch-israelisches Pharmaunternehmen, das bei der Entwicklung neuer CBD-basierter Lösungen zur Behandlung von Zellschäden im Zentralnervensystem (ZNS) führend ist. Gegründet und geleitet von einigen der Branchenriesen im Bereich Biotech und Pharma-Tech, unterhält InnoCan strategische Partnerschaften mit einigen der renommiertesten Forschungseinrichtungen Israels, die es dem Unternehmen ermöglichen, innovative Produkte zu entwickeln, einschließlich seiner charakteristischen Exosom- und Liposomen-Abgabesysteme, die ein neues Mechanismus sind, der CBD, im Gegensatz zu gegenwärtigen oralen Methoden, effizienter in den Blutkreislauf injiziert (Quelle: Yahoo Finance).

Zuletzt gab das Unternehmen eine Finanzierung zum Preis von 0,85 CAD bekannt. Nun, nur fünf Tage später, wurde diese schon „zugemacht“ (Link)

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) hat für die nun investierten Fonds viel zu bieten, denn die Forschungsgebiete liegen in einem Sektor, der nicht interessanter sein könnte. Die Bekämpfung von Erkrankungen des Zentralnervensystems, die sich oft als unheilbar erweisen, ist letztendlich ein Milliardenmarkt, der gierig auf jedes Mittel wartet, das Linderung verspricht. Heute veröffentlicht man weitere Daten über die LPT-Zuführmethode (CBD eingebettet in Liposome), die für meinen Begriff, gelinde gesagt, nicht sensationeller sein könnten:

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) gibt neue Studienergebnisse über seine LPT-Technologie (CBD eingebettet in Liposomen) bekannt, die von Prof. Chezy Barenholz von der Hebrew University of Jerusalem durchgeführt wurden. Diese besagen, dass man in den Gehirnen von Mäusen nach einer Dauer von 41 Tagen immer noch CBD nachweisen konnte, im Unterschied von null CBD 22 Tage nach einer konventionellen Injektion.



Die verlängerte und kontrollierte Freisetzung von Cannabidiol (CBD) aus dem neuartigen Verabreichungssystem von InnoCan, das subkutan injiziert wurde, zeigte über lange Zeit auch kontinuierliche klinisch relevante Konzentrationen von CBD im Blut. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies als guter Prädiktor für die erwartete CBD-Exposition beim Menschen angesehen wird. Dies ermöglicht:

eine einmalige Verabreichung von CBD anstelle einer täglichen Verabreichung;

die Überwindung der geringen (10-20%) oralen Bioverfügbarkeit von CBD.

Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Forschung, der messbare Beweise für die relative und robuste Bioverfügbarkeit von CBD liefert, sobald es über unser LPT verabreicht wurde. Solche Ergebnisse dienen als besserer Prädiktor für das menschliche PK-Profil“. Prof. Chezy Barenholz von der Hebrew University of Jerusalem

News-Fazit:

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) hat mit diesen Versuchen den Beweis erbracht, dass man mit der LPD-Technologie im Stande ist, die Blut-/Hirnschranke für CBD zu überwinden, sodass es möglich werden könnte, dass das CBD seine bekannte entzündungshemmende Wirkung direkt im Gehirn entfalten kann.

Dies ist meines Erachtens relevant für Erkrankungen wie Enzephalitis, Meningitis, Multiple Sklerose, Myelitis oder dem Guillian-Barré-Syndrom, deren Ursprung in Infektionen von außen (Viren, Bakterien, Pilzen), aber auch in Autoimmun-Reaktionen des eigenen Körpers zu suchen ist.

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) hatte zuletzt schon mehrfach bewiesen, dass man durch die LPD-Technologie den CBD-Spiegel im Blut über lange Zeit konstant hochhalten kann (sechs Wochen gegenüber von 24 Stunden bei oraler Einnahme), aber dem Beweis, dass dies in einem ähnlichen Maß auch im Hirngewebe machbar ist, ist aufgrund der möglichen oben beschriebenen Anwendungsgebiete noch einmal mehr Gewicht beizumessen.

Ich bin mir sicher, dass diese Bombennachricht bei der Aktie von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) eine neue Rallye anstoßen kann, die letztendlich sogar in einem neuen Allzeithoch münden könnte (+120%) Meinung Autor

Nur eine von vielen möglichen Anwendungen

CBD ist nachweislich entzündungshemmend. Viele Krankheiten des Zentralnervensystems sind auf Entzündungen zurückzuführen. Wie wir wissen, ist die Bioverfügbarkeit von CBD für den menschlichen Körper gering, weil es schnell vom Körper abgebaut wird. Somit kann es schwer seine heilende Wirkung vollständig entfalten. Trotzdem haben Patienten – besonders bei Multipler Sklerose – mit der Einnahme von CBD großartige Erfolge erzielt.

Ich frage mich, ob ein gleichmäßig hoher CBD-Spiegel im Körper nicht vielleicht sogar eine MS-Erkrankung stoppen könnte, weil die Entzündung, die durch eine autoimmune Reaktion des Körpers hervorgerufen wird, in Zaum gehalten werden kann.

INNOCAN PHARMA CORP.*

Coole Sache: Mit einem Konto bei Smartbroker können Sie diese Aktie ab 0 Euro handeln. – Ein Brokerwechsel zahlt sich oft aus!!

BLUECHIP-POWER

Das Management und der wissenschaftliche Beirat dieses Unternehmens sind so hochkarätig, wie man es bei einem Pennystock wohl nicht vermuten würde:

Vorstandsvorsitzender Ron Mayron : Ex- Teva Pharmaceuticals (NASDAQ: TEVA – Börsenwert 11 Mrd. USD) .

: Ex- . Yoram Drucker : Gründer von Pluristem (NASDAQ: PSTI) und Brainstorm (NASDAQ: BCLI) .

: Gründer von . CEO Iris Bincovich : führte die Hautpflegemarke Kamedis in die Internationalität.

: führte die in die Internationalität. Prof. Chezy Barenholz : Autor von über 350 wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Co-Erfinder von über 30 Patentfamilien , von der zwei dem Krebsmedikament Doxil® von Johnson & Johnson zugrunde liegen.

: Autor von und Co-Erfinder von über , von der zwei dem Krebsmedikament von zugrunde liegen. CTO Nir Avram: Ex Perrigo (NASDAQ: PRGO) mit mehrere Patenten.

Ex mit mehrere Patenten. Beirat Richard Serbin Ex Executive Vice President of Corporate Development von Johnson & Johnson (NYSE: JNJ)

Ex Executive Vice President of Corporate Development von Beirat Izhar Shay bis 2021 Minister für Wissenschaft und Technologie in Israel

Beispiel Prof. Barenholz: Es handelt sich hier um einen der erfolgreichsten und wohl auch berühmtesten Wissenschaftler Israels, Prof. Chezy Barenholz, hat 2020 den „israelischen Nobelpreis“, den sog. EMET-Preis, für seine Arbeit bekommen.

Die InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW)-Besatzung, die selbst viele Bluechip-Unternehmen vor Neid erblassen lassen könnte, hat die Weichen für einige Biotech-Innovationen gestellt, die es möglich machen könnten, dringende medizinische Probleme wie Covid-19, Epilepsie oder Alzheimer gut behandelbar und vielleicht sogar heilbar zu machen.

Auch die breitere Öffentlichkeit wird inzwischen auf die Aktie von InnoCan Pharma (WKN: A2PSPW) aufmerksam. Alex Newman nennt InnoCan in einem Atemzug mit Gilead Sciences (NASDAQ GILD) und CRIPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP):

3 Biotechaktien, die man beobachten sollte: investing.com

LPT: MIT INJIZIERBAREM CBD GEGEN EPILEPSIE:

Innocan achieves major milestone in developing its unique CBD-loaded liposome platform technology for injectable CBD.

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) gab bekannt, dass eine Tierstudie an Mäusen eine verlängerte Freisetzung von Cannabidiol („CBD“) in das Blut für mindestens drei Wochen nach einer Verabreichung zeigten. Diese Studie wurde von der Hebrew University of Jerusalem, Israel durchgeführt.

Die Studie, die von Dr. Ahuva Cern, Senior Researcher im Labor von Prof. Barenholz, durchgeführt wurde, wurde in Laboratorien der Hebrew University of Jerusalem an über 35 Mäusen durchgeführt. 21 Tage nach der Injektion fand man noch immer signifikante Mengen an CBD im Blut der Mäuse, die mit einer einzelnen Injektion von liposomalem CBD behandelt wurden. Im zweiten Tierversuch waren es sogar 50 Tage.

Cern, Bincovich, Barenholz

Diese Ergebnisse sind wesentlich, wenn die orale oder rauchende Verabreichung von CBD verglichen wird, bei der CBD nur für einen Zeitraum von bis zu 36 Stunden nach einer Verabreichung im Blut von Mäusen gefunden wurde.

Da verschiedene Studien die Wirksamkeit von Cannabinoiden bei der Behandlung verschiedener Erkrankungen des Zentralnervensystems belegen, kann dies auf Indikationen wie Epilepsie abzielen. Wenn wir bei unseren nächsten Tests mit kleinen und großen Tieren ähnliche Ergebnisse wie in unseren vorherigen Versuchen erhalten, sehen wir innerhalb von 9 bis 18 Monaten einen Weg zur Kommerzialisierung. IRIS BINCOVICH, CEO INNOCAN PHARMA INNOCAN PHARMA (WKN: A2PSPW)

Weltweit leiden etwa 50 Millionen Menschen an Epilepsie, was sie zu einer der häufigsten neurologischen Erkrankungen weltweit macht. GW Pharma (NASDAQ: GWPH – Börsenwert 3 Milliarden Dollar) ist das bekannteste Unternehmen im CBD-Pharma-Sektor und hat schon ein zugelassenes Medikament (Epidyolex®) gegen das Lennox-Gastaut-Syndrom und das Dravet-Syndrom, zwei schwer zu behandelnden Formen der Kinder-Epilepsie, auf den Markt gebracht. Das Medikament muss zweimal täglich eingenommen werden.

Die Zuführmethode von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) mittels intramuskulärer Injektion könnte in der Tat den gesamten Sektor revolutionieren, weil das CBD nicht mehrmals täglich verabreicht werden müsste, sondern möglicherweise sogar nur mit einer Monatsspritze. MEINUNG AUTOR

CLX: MIT CBD BELADENEN EXOSOMEN GEGEN COVID-19?

Diese News brachte das Unternehmen InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) in den Fokus der Anleger:

InnoCan Pharma Collaborates with Tel Aviv University to Develop a New Revolutionary Approach to Treat the COVID-19 Corona Virus with Exosomes-Loaded CBD

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) möchte gemeinsam mit der Universität von Tel Aviv eine Behandlungsmethode gegen Covid-19 erproben. Dazu werden Exosomen (Teilchen, bei der Entstehung von Stammzellen entstehen) mit CBD-Molekülen (aus der Cannabis Pflanze) „beladen”. Exosomen haben die überprüfte Eigenschaft, beschädigte Zellen im Körper zu finden und einen Reparaturprozess einzuleiten. CBD hat nicht nur die Eigenschaft, entzündungshemmend zu sein, es kann auch (nach neuesten Erkenntnissen) die “Pforte”, durch das der Virus in eine Zelle gelangt, blockieren. Mittels Inhalation soll die neuartige Kombination in die von Covid-19 angegriffene Lunge eingebracht werden und diese im besten Fall heilen.

Es gibt zahlreiche Beweise, dass eine Stammzellen- bzw. Exosomentherapie der Schlüssel gegen die Covid-19-Erkrankung sein könnte. Eine wegweisende klinische Studie des Christ Hospitals in Jersey City, New Jersey, USA, wurde unter dem Titel “Exosomen aus mesenchymalen Knochenmarkstammzellen zur Behandlung von schwerem COVID-19“ veröffentlicht“ (https://pubmed.ncbi.nlm).nih.gov/32380908/).

Innocan ist derzeit eines der wenigen börsennotierten Unternehmen im Exosom-Forschungsbereich. Obwohl wir uns noch in der Entwicklungsphase der CLX-Plattform befinden, ist die Fähigkeit zu einer Exosomen-Produktion im großen Stil auf dem Weg zur Kommerzialisierung der eindeutige Beweis für den Wettbewerbsvorteil und das Potenzial von InnoCan. IRIS BINCOVICH, GRÜNDERIN UND CEO VON INNOVAN PHARMA

Der Virus ist gekommen um zu bleiben. Die Impfung wird Erleichterung bringen, aber dennoch werden immer wieder Personen an Covid-19 erkranken. Eine wirksame Therapie, die gegen den sogenannten Zytokinsturm, verursacht durch den Virus, der dann ein Lungenversagen herbeiführen kann (auch bei anderen infektiösen Lungenerkrankungen), ist jetzt oberste Priorität der Forscher. Bei dem vielversprechenden Forschungsansatz von InnoCan Pharma, Exosomen mit CBD-Molekülen zu beladen, ist das Unternehmen kürzlich einen riesigen Schritt vorangekommen: Innocan Pharma Successfully Completes Large Scale Production of Exosomes

MIT CBD GEGEN MUSKELKATER + CBD SCHÖNHEITSPRODUKTE

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) gab kürzlich bekannt, dass 95% der Tester bei Verwendung des Relief & Go OTC-Schmerzlinderungsspray eine Schmerzreduktion erfahren (News).

Schmerzen sind im Leistungssport durch die ständige Überbeanspruchung von Gelenken, Sehnen und Muskeln die bedauerliche Regel. Der zum Patent angemeldete Anti-Schmerzspray geht das Problem von drei Seiten an. Durch die Kombination dreier Wirkstoffe, Menthol, Magnesium und CBD, soll eine sehr effektive Behandlung möglich sein. Wobei zu erwähnen ist, dass Magnesium normalerweise nur oral eingenommen wird, aber durch eben die patentierte Formel kann es direkt durch die Haut zum Wirkungsbereich gelangen.

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) meldete auch vor Kurzem, dass ihr SHIR Premium-CBD-Gesichtsserum in einer klinischen Studie Falten bei einer vierwöchigen Behandlung um 90% reduziert hat (News).

FAZIT:

Natürlich lag kurzfristig der Hauptfokus der Anleger auf den Covid-19-Forschungen. Diese hatte aufgrund der Aktualität selbstredend eine sehr hohe Breitenwirkung. Dadurch erreichte InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) ein Anlegerpublikum, das diese Aktie auf den ersten Blick übersehen hätte. Das hochkarätige Management, das die Entwicklung des Unternehmens lenkt, sollte in der Lage sein, auch die weiteren Produkte und Entwicklungen ins rechte Licht zu rücken, sodass es sehr wahrscheinlich ist, dass InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) schnell eine große Fangemeinschaft entwickeln könnte.

Wer die Kursentwicklung von InnoCan der letzten Monate betrachtet, sieht eine Gewinner-Aktie! Dies sollte sich meiner Meinung nach auch weiterhin in 2021 so fortsetzen.

Den Original Artikel finden Sie HIER!

Helmut Pollinger