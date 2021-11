MDAX – dynamischer als je zuvor?

Infolge der jüngsten Erweiterung des DAX verlor die zweite deutsche Börsenliga rund die Hälfte ihrer Marktkapitalisierung. Dies macht den MDAX interessanter – vor allem für chancenorientierte Anleger.

Infolgedessen stiegen einige MDAX-Schwergewichte in den DAX auf. In der Gesamtbetrachtung verlor die zweite deutsche Börsenliga durch die Neuerungen etwa die Hälfte ihrer Marktkapitalisierung. Für die zukünftige Performance des MDAX muss dies aber nicht zwangsläufig etwas Schlechtes bedeuten. Denn die Verschiebung in kleinere und zugleich wachstumsstärkere Unternehmen bietet aus Anlegersicht interessantere Renditechancen. Häufig sind es nämlich gerade die Aktien von kleineren Unternehmen, die höheres Aufwärtspotenzial bieten als Werte von großen Konzernen, deren Bekanntheitsgrad bereits in den Aktienkursen eingepreist ist. So haben die Finanzwissenschaftler Eugene Fama und Kenneth French bereits 1993 die Existenz der so genannten „Size“- oder „Small-Cap“-Prämie nachgewiesen. Auch andere Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung langfristig risikoadjustierte Überrenditen generieren. Vor diesem Hintergrund könnten auch weitere kleinere Indizes wie beispielsweise der SDAX, der amerikanische Russel 2000 oder auch der MSCI World Small Cap Index einen Blick wert sein.

MDAX stärker diversifiziert

Beim MDAX hat sich zudem die Sektorzusammensetzung verändert. Den Branchen Gesundheit, zyklischer Konsum sowie Industrie kommt nun weniger Gewicht zu. Im Gegenzug sind die Sektoren Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe, Finanzwerte und Kommunikationsdienste jetzt stärker gewichtet. Während der DAX auch weiterhin seinem Ruf als Auto- und Industrie-Index gerecht wird, führt die Sektorrotation im MDAX zu einer ausgeglicheneren Aufstellung über alle Branchen hinweg und damit zu einer breiteren Diversifikation. Kurzum: Der MDAX ist durch die Anpassung seiner ursprünglichen Rolle als Abbild mittelgroßer deutscher Börsenunternehmen nähergekommen und darüber hinaus dynamischer aufgestellt als zuvor.

Turbos für offensivere Anleger

Das hohe Wachstumspotenzial, das mit Nebenwerten einhergeht, wird gerade von chancenorientierten Anlegern geschätzt. Wer bereit ist ein gewisses Risiko einzugehen und gleichzeitig steigende Kurse des MDAX erwartet, für den könnten Endlos Turbos Long eine interessante Möglichkeit darstellen. Mit diesen Hebelprodukten nehmen Anleger überproportional an Kursgewinnen des jeweiligen Basiswerts teil. Der Hebel wirkt jedoch in beide Richtungen: Erfüllt sich die Markterwartung der Anleger nicht, kann es zum Totalverlust des Einsatzkapitals kommen – etwa dann, wenn der Basiswert die Knock-Out-Schwelle berührt. Anleger können so bspw. mit einem Turbo-Long der DZ BANK (DV228H) auf steigende Kurse des MDAX setzen. Der Hebel liegt hier aktuell bei rund 10 und die Knock-Out-Barriere bei 31.443 Punkten, was rund xx% unter dem aktuellen Niveau liegt. Wird ein Produkt mit moderaterem Hebel (z.B. kleiner 5) gewählt, können auch mittelfristige Bewegungen gehandelt und kurzfristige Schwächephasen ausgestanden werden.

Discount-Zertifikate für defensivere Anleger

Wer vorsichtiger agieren möchte, für den könnte sich ein Discount-Zertifikate auf den MDAX eignen. Anleger erwerben den Basiswert quasi mit Rabatt. Am Laufzeitende orientiert sich die Rückzahlung am Kursstand des Basiswerts, in diesem Fall am Niveau des MDAX. Durch den günstigeren Kauf entsteht ein Sicherheitspuffer, der ein Stück weit gegen potenzielle Kursrückschläge absichert. Erst wenn der Index unter das Einstiegsniveau beim Kauf des Discount-Zertifikats rutscht, gerät das Investment in die roten Zahlen. Der Nachteil von Discount-Zertifikaten: Anleger können nur bis zu einer bestimmten Kursgrenze (Cap) an Gewinnen des Basiswerts partizipieren. Ein Beispiel hierfür ist das Discount-Zertifikat der DZ BANK auf den MDAX mit der WKN DV3P14. Dieses Papier läuft bis Mitte Juni 2023 und bietet einen Rabatt von derzeit rund 9 Prozent. Der Cap liegt bei 34.000 Punkten. Aus diesen Kennzahlen ergibt sich eine Seitwärtsrendite von rund 4 Prozent p.a.

