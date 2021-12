14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 10/21.

TOP 4

21:00 Uhr, USA: Konsumentenkredite 10/21.

TOP 5

22:30 Uhr, USA: API Ölbericht (Woche).

Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 07.12.2021 Zeit Land Relev. Termin 00:30 JPN Gesamte Haushaltsausgaben (Jahr) 01:01 GBR BRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr) 06:00 JPN Führender Wirtschaftsindex 08:00 DEU Industrieproduktion s.a. (Monat) 08:00 EUR EcoFin-Treffen 11:00 EUR Bruttoinlandsprodukt s.a. (Jahr) 11:00 EUR Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal) 11:00 DEU ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 EUR ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 DEU ZEW Umfrage - Aktuelle Lage 14:30 CAN Internationaler Warenhandel 14:30 USA Handelsbilanz 14:30 USA Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft 14:30 USA Lohnstückkosten 16:00 CAN Ivey PMI s.a 16:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex



Bleiben Sie mit wallstreet:online informiert!

Ihr Redaktionsteam aus Berlin