VW, Deutsche Bank, Porsche – Lage an der Börse beruhigt sich etwas

Nach den zuletzt turbulenten Handelstagen kann sich die Lage am Aktienmarkt zunächst etwas beruhigen. Dennoch bleibt die Nervosität hoch und nur wenige Anleger sind schon wieder bereit, sich inmitten der Unsicherheit über den weiteren Verlauf des Krieges in der Ukraine verstärkt zu engagieren. Der Deutsche Aktienindex könnte sich im heutigen Handel bis an die erste Widerstandszone bei 14.600 Punkten heranwagen, während der Markt nach unten charttechnisch bei 14.100 Zählern Halt finden dürfte. Wir stellen die Einschätzung von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.