2022 ist kein DAX-Wert besser gelaufen als Bayer: Während der 5- oder 10-Jahresvergleich mit dem deutschen Leitindex für die Leverkusener katastrophal ausfällt, beträgt das Plus für die Bayer-Aktionäre seit Jahresanfang satte 40 Prozent, der DAX liegt gut 10 Prozent im Minus. Beim (ehemaligen?) Sorgenkind mit Monsanto-Desaster, Glyphosat-Klagen und kräftigen Gewinnwarnungen haben sehen die Analysten mittlerweile verbesserte Perspektiven im Pharma- und ein starkes Agrargeschäft: Die 12-Monats-Kursziele reichen aktuell von 75 Euro (JP Morgan) bis 90 Euro (UBS; Stand 12.4.22, total 4 Analysen). Wer an einen nachhaltigen Turnaround glaubt, aber auf dem aktuellen Kursniveau von 67 Euro vorsichtig agieren will, positioniert sich für eine Seitwärtsbewegung mit Sicherheitspuffer.