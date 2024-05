Nach einem Kurssturz auf 4,25 US-Dollar im März 2020 erholte sich der Wert vergleichsweise schnell in den Bereich von 24,55 US-Dollar und verharrte bis Januar 2022 in diesem Bereich. Hierbei gelang es eine inverse SKS-Formation aufzubauen und diese auch regelkonform zur Oberseite aufzulösen. In der Folge konnten Kursgewinne an 44,00 US-Dollar generiert werden. Dennoch schlug die Aktie im Anschluss in eine grobe Seitwärtsbewegung ein, deren Verlaufstiefs immer höher ausfielen und dadurch das steigende Dreieck etabliert wurde. Für gewöhnlich werden solche Konstrukte in Trendrichtung aufgelöst, aktuell beschreibt Halliburton jedoch einen untergeordneten Abwärtstrend.

Sprungbrett Dreiecksbegrenzung