Eine derartige Entwicklung könnte nämlich Hinweise auf eine etwas breitere Konsolidierung liefern, denkbar wäre auch die Ausbildung eines Topping-Musters im Bereich der Rekordstände von 18.892 Punkten. Insgesamt aber notiert der DAX noch in einer sehr komfortablen Zone, solange die nächsten Unterstützungen nicht nachhaltig gerissen werden, wie beispielshalber die Aprilhochs bei 18.567 Zählern. Solange auch der 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 18.611 Punkten auf Tagesbasis verteidigt werden kann, bleiben weitere Anstiegschancen an 19.000 Punkte für den DAX vorhanden, mittelfristig wird mit einem Anstieg an 19.800 Zähler gerechnet.

Für Unterstützung könnten dagegen einige wichtige Konjunkturdaten aus China sorgen, in der Nacht zum Freitag wurden Zahlen zu Anlageinvestitionen, zur Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätzen und der Arbeitslosenquote aus April veröffentlicht. Um 11:00 Uhr stehen endgültige Verbraucherpreise aus April aus der EWU an, bevor es um 21:30 Uhr mit dem Commitments of Traders (COT) Report weitergeht.