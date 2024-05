"Die Chubb-Aktien werden am Donnerstagmorgen wahrscheinlich steigen, da die Anleger auf diese Nachricht reagieren und spekulieren, ob Berkshire eine Kapitalbeteiligung an Chubb behalten oder eine vollständige Übernahme anstreben wird", so Cathy Seifert, Analystin bei CFRA, in einer Notiz. In der Tat verzeichneten die Titel am Donnerstag ein Kursplus von 4,7 Prozent.

Berkshires Kapitalbeteiligung verschaffe dem Unternehmen ein Engagement in einer der leistungsstärksten Untergruppen des Finanzsektors zu einer unterdurchschnittlichen Bewertung, so Seifert weiter. Die Beteiligung machte zum Ende des ersten Quartals zwei Prozent des Berkshire-Portfolios aus.

Berkshire hat im letzten Quartal außerdem das Engagement im Energiesektor optimiert, indem es seine Beteiligung an Occidental Petroleum leicht erhöhte und die Beteiligung an Chevron reduzierte. Berkshire hat seine Occidental-Beteiligung stetig erhöht, seit es im ersten Quartal 2022 erstmals eine Position eingegangen ist.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass Buffett die Apple-Beteiligung von Berkshire im ersten Quartal um 13 Prozent reduziert hat. Er sagte, er habe einen Teil der großen Beteiligung aus steuerlichen Gründen verkauft, nachdem er enorme Gewinne erzielt hatte. Der Altmeister deutete an, dass der Verkauf ein Mittel sein könnte, um eine noch höhere Steuerrechnung zu vermeiden, wenn die Steuersätze steigen, um das ausufernde Haushaltsdefizit der USA zu verringern.

Abgesehen von diesen Änderungen blieben die zehn wichtigsten Beteiligungen von Berkshire im letzten Quartal unverändert. Bei den kleineren Beteiligungen verringerte Berkshire seinen Anteil am Baustoffhersteller Louisiana-Pacific um etwa sechs Prozent. Berkshire trennte sich auch von seiner HP-Beteiligung im letzten Quartal.

Buffett teilte den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung von Berkshire Anfang des Monats außerdem mit, dass er die Paramount-Beteiligung mit Verlust verkauft hat.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

KI-Champions: Drei Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren! 100 Prozent kostenlos. : Drei Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren! Fordern Sie jetzt hier den brandneuen Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können –