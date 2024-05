Nach erfolgreicher Aktivierung eines Doppelbodens um 4.880 Punkten durch den Sprung über das für ein Kaufsignal notwendige Triggerniveau von 5.030 Punkten hat der Euro Stoxx 50 in dieser Woche bei 5.102 Punkten sind vorläufiges Verlaufshoch markiert und ist ganz in die Nähe seiner bisherigen Rekordstände aus Anfang April bei 5.121 Punkten gerückt. Die Gewinnmitnahmen vom Donnerstag könnten allerdings kurzfristig eine Konsolidierung einläuten, in erster Linie zurück auf den 50-Tage-Durchschnitt bei 5.052 Punkten und darunter auf die Aktivierungsmarke von 5.030 Zählern. Gelingt es an dieser Stelle einen Boden auszubilden, könnten neuerliche Kapitalzuflüsse das Barometer im Anschluss an 5.135 und übergeordnet 5.256 Punkte vorantreiben und würden sich bestens für ein Long-Investment anbieten. Kommt es dagegen zu einem Wochenschlusskurs unterhalb von 5.000 Zählern, müsste von einem breiteren Abwärtstrend ausgegangen werden, in der Folge müssten Verlaufstiefs im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) erwartet werden. Bislang allerdings wird die temporäre Schwächephase des Barometers als gewöhnliche Konsolidierung gewertet.

