Dies ist der größte Insider-Verkauf von Palantir-Aktien in den vergangenen zwei Jahren, wobei der zweitgrößte Verkauf ebenfalls von Thiel getätigt wurde – am 12. März dieses Jahres verkaufte er Aktien im Wert von über 174 Millionen US-Dollar.

Palantir-Mitbegründer Peter Thiel hat bereits am 10. Mai insgesamt 12.955.244 Aktien von Palantir zu einem Gesamtwert von 273 Millionen US-Dollar zu einem Durchschnittspreis von 20,91 US-Dollar verkauft. Nach der Offenlegung im Formular 4, das bei der SEC eingereicht wurde, hält Thiel nun eine Kontrolle über 36.611.105 Aktien des Unternehmens.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Palantir Technologies Inc!

Am 3. Mai hatte bereits Alexander D. Moore, Mitglied des Board of Directors von Palantir, 20.000 Palantir-Aktien verkauft. Insider-Verkäufe ziehen immer die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Palantir ist eine der am stärksten veräußerten Aktien durch Insider-Trades im Jahr 2024.

Palantir-Aktien haben seit Jahresbeginn über 26 Prozent an Wert dazugewonnen. Der jüngste Ergebnisbericht des Unternehmens zeigte einen bemerkenswerten Wachstumsunterschied zwischen dem kommerziellen und dem staatlichen Sektor. Ersterer wuchs im Jahresvergleich um 27 Prozent und übertraf damit das Wachstum des letzteren von 16 Prozent im selben Zeitraum.

Der Reingewinn des Unternehmens stieg im ersten Quartal auf 106 Millionen US-Dollar, ein deutlicher Sprung gegenüber 19 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Trotz der Anhebung der Umsatzprognose für 2024 auf eine Spanne zwischen 2,68 und 2,69 Milliarden US-Dollar, die über den früheren Prognosen lag, zeigten Anleger sich enttäuscht. Die Aktie crashte um 15,1 Prozent und verzeichnete damit den größten prozentualen Tagesverlust seit Mai 2022.

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 20,10USD auf Tradegate (17. Mai 2024, 13:54 Uhr) gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

