Von den größten zehn Positionen des ETFs, die insgesamt eine Gewichtung von etwa 60 Prozent in dem Fonds haben, verzeichnen sechs in diesem Jahr Verluste, wie aus einer Analyse von DataTrek hervorgeht. Drei der Top Ten – Roku , Roblox und Crispr Therapeutics – sind unprofitabel, während die anderen in Relation zum S&P-500-Durchschnitt sehr hoch bewertet sind.

Ark Innovation , der Flaggschiff-Fonds von Cathie Wood, verzeichnet im laufenden Jahr deutliche Verluste – obwohl sich die US-Aktienmärkte von einem Rekord zum nächsten hangeln. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich ein Großteil der Schwergewichte in dem börsengehandelten Fonds sehr schwach entwickelt haben.

Am schwächsten davon hat sich in diesem Jahr Roku entwickelt mit einem Kursverlust von einem Drittel seit Anfang Januar, dicht gefolgt von Tesla mit einem Minus von knapp 30 Prozent. Mit einer Gewichtung von 10,9 Prozent ist der E-Autobauer von Elon Musk der Spitzenwert in dem ETF, vor Roku mit 8,7 Prozent.

Titel von der Spiele-Plattform Roblox haben 22 Prozent eingebüßt, Crispr 16 Prozent und UiPath 15 Prozent und Zoom 7,3 Prozent. Auf der Gewinnerseite stehen lediglich Robinhood (+68 Prozent), Coinbase (+44 Prozent), Palantir (+30 Prozent) und Block (+2,1 Prozent). Insgesamt hat der ARK-ETF seit Anfang Januar knapp zehn Prozent eingebüßt, während der S&P 500 in dem Zeitraum 12 Prozent gewonnen hat und der Nasdaq Composite 14 Prozent.

Cathie Woods Fonds wird voraussichtlich erst wieder auf der Sonnenseite stehen, wenn die Federal Reserve die Zinssätze senkt, erwartet Jessica Rabe, Mitbegründerin von DataTrek. Der ETF sei "schwer gewichtet mit Blick auf disruptive Technologiethemen, die noch nicht zu ihrer erfolgreichen Pandemie-Phase zurückgekehrt sind, auch wenn der S&P und der Nasdaq gerade neue Allzeithochs erreicht haben", erklärte Rabe in einer am Freitag per E-Mail versendeten Notiz. Alle ARK-Mitglieder haben Rabe zufolge während der Pandemiezeit ihren Höhepunkt erreicht.

Der Ark Innovation ETF sei ein Proxy für spekulative Technologieaktien in den USA, erklärte Rabe, er sei "extrem volatil und seine einjährige Performance im Vergleich zum S&P sieht aus wie eine Achterbahnfahrt". Das sei schon seit seiner Gründung im Jahr 2014 so.

Hoffen auf die Fed

Es sei nicht damit zu rechnen, dass die ARK-Titel wieder auf die Gewinnerstraße wechseln, bevor nicht „die Fed beginnt, die Zinssätze zu senken und die Renditen nachhaltig sinken, um ihre hohen Bewertungen zu unterstützen", erklärte Rabe. Viele Investoren erwarten, dass die Fed später in diesem Jahr damit beginnen wird, ihren Leitzins zu senken, wobei die Federal-Funds-Futures auf einen möglichen ersten Schnitt im September hinweisen.

"Wie wir in den letzten Jahren oft gesagt haben, bevorzugen wir den Nasdaq Composite oder den Nasdaq 100 Index, der durch den Invesco QQQ abgebildet wird, als bessere Möglichkeiten, um das Thema disruptive Innovation zu spielen", fügte Rabe hinzu.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion