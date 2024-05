Die von Karp über mehrere Tage hinweg durchgeführten Transaktionen führten zu einem Gesamtverkauf von 728.968 Stammaktien der Klasse A im Wert von über 15 Millionen US-Dollar. Diese Verkäufe waren Teil eines bereits bestehenden Handelsplans gemäß Rule 10b5-1, die es Unternehmensinsidern erlaubt, einen vorher festgelegten Plan zum Verkauf von Aktien zu einem bestimmten Zeitpunkt aufzustellen.

Am 20. Mai begann Karp außerdem 325.000 Stammaktien der Klasse B zu verkaufen und in Stammaktien der Klasse A umzuwandeln. Diese Reihe von Transaktionen wurde in den nächsten zwei Tagen fortgesetzt, wobei Karp weitere Aktien der Stammaktien der Klasse B umwandelte und verkaufte. Die Verkäufe wurden durchgeführt, um die erforderlichen Steuereinbehalte im Zusammenhang mit der Übertragung von Restricted Stock Units (RSUs) zu decken, und erfolgten in Übereinstimmung mit Karps Handelsplan.