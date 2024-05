Die Talfahrt der Energiepreise auf dem Ölsektor setzt sich auch in dieser Woche weiter fort, zur Wochenmitte unterschritt WTI sein Vorgängertief aus Anfang Mai von 76,92 US-Dollar und steuert die nächstgrößere Unterstützungsmarke bestehend aus dem 38,2 % Fibonacci-Retracement bei 75,33 US-Dollar an. Bis dahin könnte durchaus ein spekulativer Short-Einstieg mit einem entsprechenden Hebel vorgenommen werden, nach Zieleinlauf dürfte allerdings eine rasche Erholungsbewegung nach Ausbildung einer fünfwelligen Impulsbewegung bevorstehen. Ein passendes und zeitlich unbeschränktes Short-Zertifikat wird weiter unten vorgestellt und bietet eine überdurchschnittliche Renditechance. Sollte der US-Rohölfuture jedoch wieder über den 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 79,78 US-Dollar springen, bestünde zunächst die Chance auf einen Test des laufenden Abwärtstrends. Aber erst oberhalb von mindestens 81,66 US-Dollar dürfte ein Befreiungsschlag seitens der Bullen gelingen, in der Folge wären Kursgewinne an 83,94 und darüber 84,42 US-Dollar möglich. Hinweise für ein derartiges Szenario werden derzeit allerdings nicht gesehen.

Trading-Strategie: