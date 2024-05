Wie der Wochenchart zeigt, wurde der EMA 200 im Oktober 2023 und Januar 2024 als Trendwendestelle genutzt und brachte im Anschluss immer wieder neuerliche Verlaufshochs hervor. Gelingt es demnach zum Wochenschluss eine Stabilisierung an diesem zu vollziehen, könnte die Rallye der letzten Jahre oberhalb von 100,00 Euro wieder zünden und Zugewinne zunächst in den Bereich von 107,80 und darüber 115,35 Euro generieren. Erste Hinweise auf einen Turnaround würden sich aus dem Stundenchart ableiten, weshalb eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes jetzt unerlässlich bleibt. Schlusskurse unterhalb von 95,95 Euro würden dagegen weiteres Korrekturpotenzial in der BMW-Aktie offenlegen, diesmal auf 92,50 und darunter 92,12 Euro. Bis zur Aktivierung einer der genannten Kursmarken bleibt ein Investment aber höchstspekulativ. Passende Scheine für ein Long- oder Short-Investment sind im Anschluss angeführt. Wer einen besonderen Nervenkitzel sucht, könnte einen spekulativen Long-Einstieg nach diesem Rücksetzer eingehen, da häufig nach Dividendenabschlägen Aktien einen Teil der Abschläge intraday aufholen.

Trading-Strategie: