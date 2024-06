Der Zuwachs der Verbraucherpreise in Deutschland auf 2,4 Prozent wurde nun durch das Statistische Bundesamt auf eins gültiger Basis bestätigt und haben sich demnach etwas beschleunigt. Im April und März hatte die Jahresveränderungsrate noch bei 2,2 Prozent gelegen. Vorläufig war für Mai ebenfalls bereits eine Jahresrate von 2,4 Prozent ermittelt worden. In den USA hat der Preisauftrieb im Mai dagegen überraschend nachgelassen, die Teuerungsrate sank auf 3,3 von 3,4 Prozent. An der Zinsschraube haben die US-Amerikaner unterdessen nicht gedreht und den Leitzins in der Spanne zwischen 5,25 bis 5,5 Prozent belassen.

Ein kurzer Blick auf das deutsche Aktienbarometer zeigt den Index exakt an der Nackenlinie der vorausgegangenen SKS-Formation, ein Sprung darüber könnte kurzzeitig Aufwärtspotenzial an 18.800 Punkte freisetzen. Aber erst darüber würden sich weitere Long-Chancen in Richtung 19.000 Punkte ergeben. All diese kleinen Fraktale können bestens über die weiter unten vorgestellten Zertifikate gehandelt werden. Sollte der Index überraschend den Unterstützungsbereich von 18.365 Punkten zur Unterseite verlassen, würde sich sofortige Abwärtsrisiken in Richtung 18.200 Punkte ergeben.