Nach einem Rekordstand von 10.952 US-Dollar im Kakao-Future am 19. April wurde der vorausgegangene und äußerst steile Anstieg zur Unterseite auskorrigiert, in der Folge fielen die Notierungen auf den 200-Tage-Durchschnitt um 6.356 US-Dollar zurück. Nach einigen volatilen Handelstagen in diesem Bereich gelang es einen Dreifachboden auszubilden und die Rallye wieder aufzunehmen. Im gestrigen Handel schoss der Agrarrohstoff um über 6,6 Prozent auf 9.980 US-Dollar hoch. Oberhalb der bisherigen Rekordstände dürfte ein weiteres mittelfristiges Kaufsignal auf Anleger warten.

Aprilhochs im Visier