Nach einem Verlaufstief bei 1.633 Punkten im Oktober letzten Jahres konnte der Russell 2000 zunächst auf 2.071 Punkte zulegen, in diesem Jahr seine Fühler sogar über die Barriere aus 2021 von 2.100 Punkten auf 2.135 Punkte ausstrecken. Dort wurde das Barometer jedoch zur Unterseite zurückgeworfen und vollzog im Anschluss einen Test der unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung. Aktuell notiert das Barometer in der Mitte des Kanals. Interessant gestaltet sich die Kursentwicklung hierbei seit Anfang März, die stark an eine inverse SKS-Formation erinnert und bei erfolgreicher Auflösung die Barriere aus 2021 endgültig überwinden dürfte.

Mittelfristig konstruktive Entwicklung