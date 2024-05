Druckenmillers 13F-Einreichungen sind eine Momentaufnahme des ersten Quartals. Es ist möglich, dass er diese Bestände seitdem schon wieder veräußert oder verändert hat. Die Wette auf den Russell 2000 deutet jedoch darauf hin, dass sein Unternehmen eine Chance für angeschlagene Small Caps wittert, die in den letzten Jahren bei den Anlegern nicht gerade beliebt waren, wenn sich die Rallye ausweitet.

So ist der Index in diesem Jahr bisher um lediglich vier Prozent gestiegen und liegt damit hinter dem Anstieg des S&P 500 weit zurück. Seinen Rekordstand von 2442,74 Punkten Anfang November 2021 konnte der Small-Cap-Index noch nicht übertreffen, während andere wichtige Indizes in diesem Jahr wiederholt neue Höchststände erreichten.

Small Caps gelten als anfälliger für Zinserhöhungen, da diese Unternehmen häufig Kredite aufnehmen müssen, und zwar in höherem Maße als ihre größeren Mitbewerber. Wie Bloomberg kürzlich berichtete, sind die Russell-2000-Unternehmen mit 832 Milliarden US-Dollar verschuldet, von denen 75 Prozent – also 620 Milliarden US-Dollar – bis 2029 refinanziert werden müssen. Beim Leitindex S&P 500 sind es nur 50 Prozent.

Druckenmiller hat im vergangenen Quartal auch einige Gewinne aus seiner großen Nvidia-Wette mitgenommen, indem er den Anteil um mehr als 70 Prozent verringerte. Druckenmiller sagte kürzlich gegenüber CNBC, dass er zwar immer noch optimistisch auf den Boom der künstlichen Intelligenz blicke, dass ihn aber die dramatische Rallye bei dem Chiphersteller zum Innehalten veranlasst habe.

"Wir haben diese und eine Menge anderer Positionen Ende März reduziert. Ich brauche einfach eine Pause. Wir hatten einen höllischen Lauf. Vieles von dem, was wir erkannt haben, wird jetzt vom Markt anerkannt", so Druckenmiller.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

