Nach einer ersten Kaufwelle ausgehend seit Ende Oktober letzten Jahres auf 27.371 Punkte folgte ab Mitte Dezember eine volatile Seitwärtsbewegung, womit eine gewöhnliche Konsolidierung abgespielt wurde. Mit Ach und Krach schafft es der MDAX einen seit 2021 bestehenden Abwärtstrend zu beenden, richtig Schwung ist in den Index allerdings nicht gekommen. Erst in den letzten Tagen trauten sich wieder Käufer aus ihrer Deckung hervor und trieben die Notierungen erneut an die Hürde von 27.371 Punkten voran. Aktuell versucht sich der Index an einem Ausbruch darüber und damit einer zweiten großen Kaufwelle.

Erhöhte Volatilität voraus