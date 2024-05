Über Wochen hinweg konsolidierte das Wertpapier von Wales Fargo im Frühjahr dieses Jahres im Bereich einer seit 2018 bestehenden Trendlinie seitwärts, Anfang April kam es durch einen Kurssprung über 58,44 US-Dollar zum favorisierten Kaufsignal, in der Folge konnte das Papier in diesem Jahr auf 62,55 US-Dollar zulegen. Das volle Aufwärtspotenzial wurde in der Aktie bislang aber noch nicht ausgeschöpft, weitere Anstiegschancen sind vorhanden, investierte Anleger sollten ihre Gewinne jetzt aber möglichst enger absichern. Aus technischer Sicht könnte Wells Fargo sogar über die Verlaufshochs aus 2018 hinwegschießen.

Pullback zum nachkaufen interessant