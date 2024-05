AMD könnte gegenüber NVIDIA in den verbleibenden Monaten des Jahres 2024 einen Performancevorteil haben. Die AMD-Aktie ist gegenüber ihrem Jahreshöchststand um mehr als 20 Prozent gefallen, während NVIDIA gegenwärtig um knapp 100 Prozent gestiegen ist. NVIDIA öffnet am 22. Mai seine Bücher und manche Analysten rechnen nicht mehr damit, dass der CEO von NVIDIA, Jensen Huang, außergewöhnliche Zahlen präsentieren wird. Weiters hat AMD auch die Speicherprobleme von bestimmten Produkten gelöst und so erwarten Analysten des Investmentunternehmens Wolfe, dass der MI300-Beschleuniger bis Ende 2024 einen Umsatz von 2,00 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Laut Wolfe Research wird die erwartete Erholung bei Server-/Client-CPUs in der zweiten Hälfte dieses Jahres 2024 ebenfalls als bedeutender Katalysator für AMD dienen.

