DAX weiter auf Richtungssuche

Die Themen und damit auch die Belastungsfaktoren sind heute für die Börse die gleichen wie vor dem verlängerten Osterwochenende. Und nach einem ruhigen Handel an der Wall Street bewegt sich auch der Deutsche Aktienindex zum Start in ruhigen Bahnen. In einem insgesamt negativen Umfeld hoffen die Investoren jetzt auf positive Impulse von der Berichtssaison. In Deutschland legen aus dem DAX in dieser Woche Sartorius und SAP ihre Zahlen vor. Heute Abend nach Börsenschluss in den USA öffnet der Streaming-Anbieter Netflix seine Bücher. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.