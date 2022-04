Grüner Wasserstoff erstmals preiswerter als grauer Wasserstoff

Wasserstoff gilt im Allgemeinen als Hoffnungsträger im Kampf gegen den Klimawandel. Dabei ist Wasserstoff jedoch nicht gleich Wasserstoff, denn je nach Gewinnung unterscheiden sich die Verfahren in ihrem CO2-Fußabdruck. So ist „Grüner Wasserstoff“ durch Elektrolyse vollkommen CO2-neutral. Grauer Wasserstoff hingegen wird durch die Dampfreformierung fossiler Brennstoffe gewonnen und lässt daher CO2 als Abfallprodukt entstehen. Bis vor Kurzem war die CO2-neutrale Variante knapp doppelt so teuer wie die die klimaschädigende Alternative. Aufgrund dessen lag die bisherige Prognose für einen Durchbruch der klimafreundlichen Technologie noch in weiterer Zukunft. Die Situation könnte sich jedoch nun durch die hohen Gaspreise verändert haben. Dadurch könnte Wasserstoff als preiswertere Alternative ins Rampenlicht rücken, denn die klimaneutrale „Grüne“ Alternative war nun das erste Mal preiswerter als grauer Wasserstoff.

Hydrogen Top Selection Index

Der Hydrogen Top Selection Index der Solactive AG setzt sich aus 15 verschiedenen Unternehmen zusammen, welche allesamt in und um den Bereich Wasserstoff aktiv sind. Der Index ermöglicht es Anlegerinnen und Anlegern, mit einem diversifizierten Ansatz an der Wasserstoffbranche zu partizipieren. Der Index bildet die Kursentwicklung der Unternehmen in beide Richtungen nahezu identisch ab. Anlegerinnen und Anleger können so mit nur einer Transaktion in 15 ausgewählte Titel investieren, die entlang der ganzen Wertschöpfungskette dieser Zukunftstechnologie liegen.

Vontobel bietet Ihnen nun auch Faktor-Zertifikate auf den Hydrogen Top Selection Index und auf weitere ausgewählte Indizes. Faktor-Zertifikate ermöglichen es Anlegerinnen und Anlegern, auf einfache und effiziente Weise an stabilen Kurstrends zu partizipieren. Die Tagesrenditen der entsprechenden Indizes werden dabei um den gewählten Faktor gehebelt. Da der Hebel in beide Kursrichtungen wirkt, können auch überproportionale Verluste (bis hin zu einem Totalverlust) entstehen. Faktor-Zertifikate eignen sich damit nicht für eine Buy-and-Hold Strategie, sondern für die Teilnahme an stabilen Trends über einen kurzen Anlagezeitraum (z.B. innertägig). Weitere Informationen zu diesem Produkttyp und was Sie bei der Anlage beachten sollten, finden Sie auch in unserer Produktbroschüre.

