- Das Ziel der drei Nullen: „Null zerebrovaskuläre und kardiovaskuläre Ereignisse", „Null Verschlimmerung von Atemwegserkrankungen" und „Null Einschränkungen im täglichen Leben aufgrund chronischer Schmerzen" -

KYOTO, Japan, 17. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Im März 2022 kündigte die OMRON Group eine neue langfristige Vision an: „Shaping the Future 2030" (nachfolgend SF2030 genannt). OMRON Healthcare Co., Ltd. (im Folgenden „das Unternehmen") mit Sitz in Muko City in der japanischen Präfektur Kyoto hat sich dazu verpflichtet, diese Vision für das Gesundheitswesen umzusetzen und hat eine langfristige Vision aufgestellt: „Going for ZERO, Preventive Care for the Health of Society". Dabei geht es darum, neue Geräte und Dienstleistungen zu entwickeln, um den Erwartungen von Verbrauchern, medizinischem Fachpersonal und der Gesellschaft insgesamt gerecht zu werden.