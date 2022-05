BERLIN (dpa-AFX) - Die Dienstwagen von Politikerinnen und Politikern werden nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) sauberer. "So hat sich etwa der Anteil batterieelektrischer Dienstwagen von 7 auf 14 Prozent verdoppelt", sagt Dorothee Saar von der DUH am Donnerstag in Berlin. "Das reicht aber nicht angesichts der Herausforderungen durch die Klimakrise gerade im Verkehrssektor." Es sei im Vergleich zum Vorjahr aber immerhin ein "kleiner Lichtblick". Besonders lobte die DUH dabei den Einsatz von E-Autos im Auswärtigen Amt sowie bei Landwirtschaftsminister Cem Özdemir und Umweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne).

Dennoch kritisierte die DUH den Einsatz von Plug-In-Hybriden, die sowohl mit Sprit als auch Elektroantrieb fahren. "Statt eines sparsamen Elektrofahrzeugs setzen die Regierungsmitglieder in großer Menge auf Plug-In-Hybride", sagte die stellvertretende Geschäftsführerin der DUH, Barbara Metz. "Und das, obwohl ihnen bekannt ist, dass diese Fahrzeuge nur auf dem Papier sparsam sind, im realen Betrieb jedoch besonders klimaschädlich."