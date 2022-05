Eine Frage des Geldes, Kommentar zum G7-Treffen von Mark Schrörs

Frankfurt (ots) - Der Impuls ist menschlich, er­go: verständlich. Russland soll

für den von ihm angezettelten Krieg in der Ukraine zahlen und den anstehenden

Wiederaufbau des Landes mitfinanzieren. Warum also nicht gleich das

Auslandsvermögen der russischen Zentralbank, das der Westen eingefroren hat,

kurzerhand beschlagnahmen und für einen Wiederaufbaufonds nutzen? Von 300 Mrd.

Dollar ist da die Rede. Verständlich heißt aber nicht immer auch klug: Ein

solcher Schritt bringt nicht nur erhebliche rechtliche Fallstricke mit sich. Er

birgt auch enorme Risiken für das globale Finanzsystem. Die sollte man zumindest

nicht leichtfertig eingehen.



Das Einfrieren der russischen Devisenreserven im Ausland ist die vielleicht

schärfste Sanktion im Bereich des Finanzsektors - schärfer noch als der

(Teil-)Ausschluss russischer Banken aus dem Zahlungsinformationsnetzwerk Swift.

Mit einem Schlag war Russland - zur Überraschung aller - seines wichtigsten

Instruments beraubt, um am Devisenmarkt den Rubel zu stützen. Ein Novum in der

Finanzgeschichte und der Zentralbankenkooperation, das politisch gerechtfertigt

und noch verhältnismäßig erschien - das aber Risiken birgt. Eine Beschlagnahmung

der Gelder würde diese um ein Vielfaches potenzieren.