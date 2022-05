NFT-Wohltätigkeitsauktion Free Ukraine-Veranstaltung im Rahmen des Weltwirtschaftsforums

Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) - Die Stiftung nutzt Kunst, um den Frieden zu

fördern und das Erbe des kriegszerrütteten Landes zu bewahren



Die Free Ukraine Foundation veranstaltet am 25. Mai in Davos, Schweiz, eine

besondere Wohltätigkeitsveranstaltung, bei der eine Reihe von Kunstwerken

ukrainischer Künstler versteigert wird, um Spenden zu sammeln und die

Friedensmission für die Ukraine und die dort lebenden Menschen zu unterstützen.

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Mriya Art Mission statt, die

sich für den Erhalt der ukrainischen Kunst, die Unterstützung der dort lebenden

Künstler und den Schutz des kulturellen Erbes in dem Land einsetzt.



Zur Entwicklung der NFTs arbeitet die Free Ukraine Foundation mit Mint Werx

zusammen, einem erstklassigen NFT-Kreativ- und Produktionsstudio. Mint Werx

entwirft, kreiert und lanciert eine Serie aus drei hochwertigen NFTs, die mit

exklusiven, einzigartigen physischen Kunstwerken kombiniert werden, die

anlässlich der Veranstaltung versteigert werden. Diese NFTs zeigen die Arbeiten

von Artem Shestakov, einem in der Ukraine geborenen und weltbekannten Künstler

und Fotografen, der vor allem für seine Natur- und Landschaftsbilder bekannt

ist. Das physische Kunstwerk wird von dem Künstler signiert und nummeriert und

beinhaltet ein Echtheitszertifikat.