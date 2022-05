Nippon Express (China) startet neuen intermodalen Transportdienst von China nach Europa über das Kaspische Meer

Um die Lieferketten der Kunden aufrechtzuerhalten, bietet NX China zusätzlich zum bestehenden Schienentransport mit dem China Railway Express einen intermodalen Transportdienst an, der den Schienentransport in China mit dem Seetransport auf zwei von NX China entwickelten Routen kombiniert: (1) eine nördliche Route, die die Häfen Qingdao und Lianyungang nutzt, und (2) eine südliche Route, die die Häfen Ningbo und Wenzhou nutzt.

Die Logistik in China wurde durch die Ausbreitung der Covid-19-Infektionen stark beeinträchtigt, da die anhaltenden Sperrungen in Schanghai zu Staus auf den Flughäfen und in den Seehäfen geführt haben und der Lkw-Verkehr im ostchinesischen Raum, der die Vororte von Schanghai anbindet, weiterhin mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat.

Foto: CRE-Zugwagen am Terminal in Xi'an https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202205161226/_prw_P ...

TOKIO, 23. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Nippon Express (China) Co., Ltd. (im Folgenden „NX China"), ein Unternehmen der Nippon Express Holdings, Inc. hat am Freitag, den 1. April, einen neuen intermodalen Dienst für den Transport von verschiedenen Orten in China nach Europa über das Kaspische Meer gestartet.

