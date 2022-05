Preisfrage / Kommentar von Christiane Stein zum 9-Euro-Ticket

Mainz (ots) - Was man hat, das hat man. Die Redensart beschreibt bestens dieSituation zum Verkaufsstart des 9-Euro-Tickets. Aber anders als bei sonstigenBahn-Angeboten können auch alle ganz gelassen bleiben, die nicht zu denSuperschnellen gehören. Egal, wann und wo man das Ticket ergattert, es gilt jaohnehin erst vom 1. Juni an. Und erst im Laufe der nächsten drei Monate wird manbeurteilen können, welche ÖPNV-Angebote und Strecken besonders beliebt sind. Undzwar unabhängig vom Fahrpreis, der sonst so manche Kalkulation - insbesonderebei mehreren Personen - doch zugunsten der Autofahrt entscheidet. Ob man dabeiimmer so ganz ehrlich rechnet, mag dahingestellt sein. Grundsätzlich ist das9-Euro-Ticket ein Experiment, das den Staat eine Menge Geld kostet. Aus dem manaber hoffentlich auch viel lernen kann. Vor allem über den Zusammenhang zwischenAttraktivität und Preis. Wer den ÖPNV nutzt, wurde in puncto Kosten in denvergangenen Jahren nicht geschont, wie aktuelle Daten des StatistischenBundesamtes zeigen. Seit 2019 ist zum Beispiel Bahnfahren im Nahverkehrüberdurchschnittlich um 19 Prozent teurer geworden.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/65597/5229970OTS: Allgemeine Zeitung Mainz