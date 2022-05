AB Power Advisors erleichtert die Abnahme von Concho Valley Solar

AUSTIN, Texas, 25. Mai 2022 /PRNewswire/ -- AB Power Advisors, LLC (AB), in Austin, Texas, freut sich, seine beratende Rolle bei der Vereinbarung für EDF Energy North America (EDFENA) bekannt zu geben, erneuerbare Energie von Concho Valley Solar LLC (Concho Valley Solar) zu beziehen, um die Erdgasverarbeitungsinfrastruktur für einen industriellen Endverbraucher in Westtexas mit Strom zu versorgen.

Die langjährigen Beziehungen von AB zu den beteiligten Parteien ermöglichten einen effizienten Geschäftsprozess und eine Vereinbarung über den Kauf von As-Gen-Energie, RECs und Umweltattributen für 10 Jahre von Concho Valley Solar, einer 160-MWac-Solaranlage, die voraussichtlich im September 2022 in Betrieb gehen wird. Eigentümer von Concho Valley Solar ist Komipo America, Inc. eine US-Tochtergesellschaft von Korea Midland Power Co, LTD.