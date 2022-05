Piramal Pharma Solutions erweitert seine Kapazitäten für orale feste Darreichungsformen mit einem neuen Produktionsblock am Standort Pithampur

MUMBAI, Indien, 26. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Der Geschäftsbereich Pharma Solutions von Piramal Pharma Limited, ein führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), hat heute bekannt gegeben, dass am Arzneimittelstandort des Unternehmens in Pithampur, im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh, ein neuer Produktionsblock in Betrieb genommen wurde.

Der neue Produktionsbereich, der so genannte V-Block, kann Chargengrößen von 150 bis 600 Kilogramm verarbeiten und erweitert die Kapazität des Standorts zur Herstellung von Arzneimitteln in fester oraler Darreichungsform. Mit der Erweiterung um den V-Block steigt die Gesamtproduktionskapazität des Standorts Pithampur von 3 Milliarden Dosen auf 4,5 Milliarden Dosen. Der V-Block umfasst Technik für die wässrige und nicht-wässrige Nassgranulation (hohe Scherung, Top-Spray und Bottom-Spray), die Direkt-, Mono- und Zweischicht-Verpressung, die wässrige und nicht-wässrige Beschichtung sowie die Flaschenverpackung. Für den V-Block sind Aggregationskapazitäten im Einklang mit den Anforderungen der US FDA für e-Pedigree und Track & Trace geplant, ebenso wie die Erweiterung um Trockengranulationskapazitäten (Walzenverdichtung). Wie die anderen vier Produktionsblöcke am Standort, verfügt auch der V-Block über einen eigenen Personal- und Materialeingang mit biometrischer Zugangskontrolle für den Block und die darin befindlichen Betriebskabinen sowie eine eigene Lüftungsanlage für jede Kabine.

Peter DeYoung, Chief Executive Officer, Piramal Pharma Solutions, sagte: „Durch die Inbetriebnahme dieses neuen großen Produktionsblocks erweitern wir unserer Fähigkeit, Kunden auf der ganzen Welt orale Arzneimittel in fester Darreichungsform zu liefern, in hohem Maße. Mit diesen zusätzlichen Kapazitäten bekräftigen wir unser Engagement: Wir wollen ein patientenorientiertes Unternehmen sein und unseren Kunden dabei helfen, die Leiden der Patienten zu verringern."