Growatt stellt mit 19 von EUPD Research verliehenen Siegeln "Top Brand PV Inverter" einen neuen Rekord auf

Bonn, Deutschland (ots/PRNewswire) - Das internationale

Marktforschungsunternehmen EUPD Research hat Growatt mit 19 "Top Brand PV

Inverter"-Siegeln ausgezeichnet und damit seine herausragende Markenposition auf

den globalen Märkten gewürdigt.



Growatt erhält 19 "Top Brand PV Inverter"-Auszeichnungen von EUPD Research für

herausragende Leistungen in Bezug auf Zuverlässigkeit, Marktdurchdringung,

Markenbekanntheit und Zufriedenheit auf den globalen Solarmärkten. Laut den

Umfragen und Analysen von EUPD Research etabliert sich Growatt als eine der am

besten bewerteten Marken unter den Solarinstallateuren in Europa, Lateinamerika,

Asien und Südafrika. Insbesondere stärkt das Unternehmen seine führende Position

in den wichtigsten Solarmärkten wie Deutschland, den Niederlanden, Ungarn,

Italien, Polen, Skandinavien, Australien, Mexiko, Kolumbien, Brasilien, Indien,

Vietnam und anderen.